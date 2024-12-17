Генерал-лейтенант войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, на протяжении многих лет предоставлял доказательства преступлений, совершенных англосаксами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кирилов «бесстрашно» занимался расследованием ряда преступлений, включая провокации НАТО с использованием химического оружия в Сирии, смертельные эксперименты американских биолабораторий на территории Украины и другие.
Кириллов часто выступал с обвинениями в адрес киевского режима. В частности, в феврале он упоминал, что ВСУ применяли токсичные субстанции не только на полях сражений, но и в ходе террористических актов, передает RT.
В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат.
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