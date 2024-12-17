Захарова: убитый генерал Кириллов много лет разоблачал преступления англосаксов

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Кириллов расследовал провокации НАТО с использованием химического оружия в Сирии, отметила Захарова
Кириллов расследовал провокации НАТО с использованием химического оружия в Сирии, отметила Захарова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Генерал-лейтенант войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, на протяжении многих лет предоставлял доказательства преступлений, совершенных англосаксами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кирилов «бесстрашно» занимался расследованием ряда преступлений, включая провокации НАТО с использованием химического оружия в Сирии, смертельные эксперименты американских биолабораторий на территории Украины и другие.

Кириллов часто выступал с обвинениями в адрес киевского режима. В частности, в феврале он упоминал, что ВСУ применяли токсичные субстанции не только на полях сражений, но и в ходе террористических актов, передает RT.

В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат.

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Генерал-лейтенант войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, на протяжении многих лет предоставлял доказательства преступлений, совершенных англосаксами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кирилов «бесстрашно» занимался расследованием ряда преступлений, включая провокации НАТО с использованием химического оружия в Сирии, смертельные эксперименты американских биолабораторий на территории Украины и другие. Кириллов часто выступал с обвинениями в адрес киевского режима. В частности, в феврале он упоминал, что ВСУ применяли токсичные субстанции не только на полях сражений, но и в ходе террористических актов, передает RT. В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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