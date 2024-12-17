Генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве: детали жизни военного

В Москве в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат. Что известно о профессиональном пути Игоря Кириллова и его жизни в целом — в материале URA.RU.
Биография генерала Игоря Кириллова
Генерал-лейтенант родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991 году он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Затем до 2007 года обучался в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С .К . Тимошенко.
С 1991 по 1995 год Кириллов занимал должность командира взвода сначала в составе Западной группы войск в Германии, а позднее в Московском военном округе. В период с 1995 по 2009 год постепенно продвигался по служебной лестнице от командира роты до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.
Игорь Кириллов с 2009 года занимал различные руководящие должности в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. С сентября 2014 года по апрель 2017 года он исполнял обязанности начальника Военной академии РХБ защиты. Также в 2017 году его назначили на должность начальника РХБЗ ВС России.
В последний раз мужчина выступал с докладом 5 ноября 2024 года. Тогда он заявил, что на Украине было потеряно 68 источников ионизирующего излучения. По его словам, это модно было квалифицировать в качестве «радиационной аварии». Также Игорь Кириллов в этот же день на брифинге заявил, что в ходе украинского конфликта удалось предотвратить реализацию Киевом собственной ядерной программы.
О личной жизни Кириллова известно не много. Он женат, у супругов есть двое сыновей.
Награды
За свою службу генерал Кириллов был удостоен множества государственных и ведомственных наград Минобороны России. Также в 2021 году по указу президента РФ Владимира Путина мужчине было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. При этом были отмечены его особые трудовые заслуги, профессионализм и самоотверженность. С присвоением звания Игоря Кириллова поздравил председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин. Он заявил, что звание получено заслужено, говорится на официальном сайте Костромской областной Думы.
Смерть Игоря Кириллова при взрыве в Москве
На Рязанском проспекте в российской столице произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат, находящий рядом с домом, откуда выходили мужчины. Неизвестно, кто осуществил подрыв, однако, предполагается, что это лицо могло не находиться в пределах видимости. На месте происшествия работают экстренные службы. В Следственном комитете подтвердили информацию об инциденте и возбудил уголовное дело. На данный момент ожидается официальное подтверждение данных о взрыве от Минобороны РФ.
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