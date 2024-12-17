Следователи изучают видео с места взрыва в Москве, где погиб генерал Кириллов

Сотрудники Следственного комитета (СК) России приступили к анализу видеозаписей с камер наблюдения, установленных возле места гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Утром на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв.
«Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — прокомментировал ситуацию собеседник РИА Новости. По его словам, специалисты уже приступили к детальному изучению полученных данных.
Взрыв произошел утром 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.
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