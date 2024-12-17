Следователи изучают видео с места взрыва в Москве, где погиб генерал Кириллов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видео с камер наблюдения у подъезда изъяли силовики
Видео с камер наблюдения у подъезда изъяли силовики Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Сотрудники Следственного комитета (СК) России приступили к анализу видеозаписей с камер наблюдения, установленных возле места гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Утром на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв.

«Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — прокомментировал ситуацию собеседник РИА Новости. По его словам, специалисты уже приступили к детальному изучению полученных данных.

Взрыв произошел утром 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Следственного комитета (СК) России приступили к анализу видеозаписей с камер наблюдения, установленных возле места гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Утром на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. «Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — прокомментировал ситуацию собеседник РИА Новости. По его словам, специалисты уже приступили к детальному изучению полученных данных. Взрыв произошел утром 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...