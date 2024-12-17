В Москве 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. На место происшествия направлены экстренные службы, а Следственный комитет РФ начал расследование, возбудив уголовное дело. Что на данный момент происходит на месте взрыва — в фоторепортаже URA.RU.
Существует версия, что трагедия могла быть организован в виде покушения. Взрывное устройство было установлено на ручке электросамоката и сработало посредством дистанционного управления. Информацию об этом подтвердили в СК РФ. Взрыв произошел в тот момент, когда двое мужчин подходили к двери дома. Электросамокат был оставлен у входа в здание неопределенным лицом за несколько часов до происшествия. Существует вероятность, что лицо, ответственное за взрыв, или его соучастник, могли использовать систему видеонаблюдения подъезда и при этом не находиться в поле видимости. Отмечается, что доступ к системе ней есть у многих жильцов жилого комплекса.
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