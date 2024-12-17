Что происходит на месте взрыва в Москве, где погиб генерал Минобороны. Фоторепортаж

В Москве при взрыве погиб начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве в результате взрыва были выбиты окна и дверь в подъезд жилого дома
В Москве в результате взрыва были выбиты окна и дверь в подъезд жилого дома Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В Москве 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. На место происшествия направлены экстренные службы, а Следственный комитет РФ начал расследование, возбудив уголовное дело. Что на данный момент происходит на месте взрыва — в фоторепортаже URA.RU.  

Существует версия, что трагедия могла быть организован в виде покушения. Взрывное устройство было установлено на ручке электросамоката и сработало посредством дистанционного управления. Информацию об этом подтвердили в СК РФ. Взрыв произошел в тот момент, когда двое мужчин подходили к двери дома. Электросамокат был оставлен у входа в здание неопределенным лицом за несколько часов до происшествия. Существует вероятность, что лицо, ответственное за взрыв, или его соучастник, могли использовать систему видеонаблюдения подъезда и при этом не находиться в поле видимости. Отмечается, что доступ к системе ней есть у многих жильцов жилого комплекса. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве 17 декабря на Рязанском проспекте во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли два человека: генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. На место происшествия направлены экстренные службы, а Следственный комитет РФ начал расследование, возбудив уголовное дело. Что на данный момент происходит на месте взрыва — в фоторепортаже URA.RU.   Существует версия, что трагедия могла быть организован в виде покушения. Взрывное устройство было установлено на ручке электросамоката и сработало посредством дистанционного управления. Информацию об этом подтвердили в СК РФ. Взрыв произошел в тот момент, когда двое мужчин подходили к двери дома. Электросамокат был оставлен у входа в здание неопределенным лицом за несколько часов до происшествия. Существует вероятность, что лицо, ответственное за взрыв, или его соучастник, могли использовать систему видеонаблюдения подъезда и при этом не находиться в поле видимости. Отмечается, что доступ к системе ней есть у многих жильцов жилого комплекса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...