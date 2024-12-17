Седокова записала видео после самоубийства бывшего мужа

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Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы заявила, что ее маленький ребенок не должен узнать о случившемся
Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы заявила, что ее маленький ребенок не должен узнать о случившемся Фото:

Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти второго мужа — баскетболиста Яниса Тимма. Она в слезах записала видео, в котором заявила, что ее ребенок ничего не должен знать о произошедшем. Также она отметила, что последние годы жила как в аду. 

«У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации», — заявила Седокова в соцсети Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). 

Янис Тимма умер 17 декабря, на следующий день после дня рождения Седоковой. По одной из версий у него произошла асфиксия, по другой — он покончил с собой.

Кроме того, у певицы 10 лет назад умер первый муж — футболист Валентин Белькевич. За полтора года брака у супругов родилась дочь и мужчина тяжело переживал то, что почти не мог с ней видеться. 

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Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти второго мужа — баскетболиста Яниса Тимма. Она в слезах записала видео, в котором заявила, что ее ребенок ничего не должен знать о произошедшем. Также она отметила, что последние годы жила как в аду.  «У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации», — заявила Седокова в соцсети Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).  Янис Тимма умер 17 декабря, на следующий день после дня рождения Седоковой. По одной из версий у него произошла асфиксия, по другой — он покончил с собой. Кроме того, у певицы 10 лет назад умер первый муж — футболист Валентин Белькевич. За полтора года брака у супругов родилась дочь и мужчина тяжело переживал то, что почти не мог с ней видеться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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