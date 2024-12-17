Последние минуты жизни экс-мужа Анны Седоковой попали на видео

Камера видеонаблюдения на домофоне жилого дома зафиксировала последние минуты жизни экс-супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Mash. Предварительно, спортсмен умер от асфиксии.
«Последние минуты жизни бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы попали на камеру домофона», — пишет Mash. Вечером 16 декабря, около 23:30 по мск, спортсмен, держа стакан в руке, подошел к входу жилого дома на Звенигородском шоссе. Тимма казался неуверенным в своих движениях и пытался войти в подъезд, при этом эмоционально записывая кому-то голосовые сообщения.
Приблизительно через полтора часа после этого, около 01:00 ночи, тело баскетболиста было обнаружено одним из жильцов дома, который немедленно вызвал скорую помощь. Рядом с телом нашли iPhone, на заставке которого был номер Анны Седоковой и просьба связаться с ней. Предварительно установленной причиной смерти Яниса Тиммы стала асфиксия. По другой версии, он покончил с собой.
Накануне Тимма поздравил Седокову с днем рождения. Он выложил в соцсети видео, которое было сделано во время утренника их сына. Поклонники певицы были шокированы новостью о смерти баскетболиста. Они заявили, что это был специфический подарок на день рождения артистки, которое прошло 16 декабря.
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