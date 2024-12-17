Экс-зама начальника полиции Федерягина обвиняют в получении взяток

Сергей Федерягин не ждал визита силовиков Фото: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала кадры задержания бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина. На кадрах видно, что обыски проходят, как в квартире экс-силовика, так и на даче.

Федерягин явно не ждал «гостей». На видео он в одних шортах. Видимо, что успел надеть, в том и встретил силовиков.

На следующих кадрах показан обыск квартиры мужчины: силовики буквально потрошат сейф для хранения оружия. Судя по наполнению, Федерягин заядлый охотник. Несколько стволов в сейфе — прямое тому доказательство.

После следственные действия перемещаются на дачу Федерягина. Там процедура с обыском повторяется. В коттедже на озере Увильды можно заметить алкогольный бар, а также наличие рыбацких снастей. На пенсии Федерягин, по всей видимости, не скучал.

Федерягин был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области утром 17 декабря. Предварительно, его обвиняют в получении взяток от представителей фармацевтических компаний. По версии следствия, с декабря 2021 года по март 2023 года он получил около 700 тысяч рублей за непринятие мер по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек в Коркино представителям цыганской диаспоры.