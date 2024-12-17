Правительство выдало губернаторам задачу на новогодние праздники

Главам регионов поступила новая задача на новогодние праздники — наладить регулярный вывоз мусора из городов России. Об этом во время выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
«Хотел бы попросить представителей Федерального Собрания, которые всегда активно включены в повестку, донести до руководства субъектов значимость задач. Впереди новогодние праздники. В этот период бытовых отходов, как правило, образуется больше. Необходимо всем включиться. Со своей стороны, попрошу Минприроды обозначить субъектам задачу обеспечить необходимую частоту вывоза, чтобы не допускать переполненных контейнеров», — заявил Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер рассказал в Совете Федерации о состоянии и перспективах развития системы обращения с ТКО. В ноябре для повышения результативности реформы сформирован межведомственный штаб. Новый формат помогает мониторить основные показатели и оперативно устранять недоработки регионов и ответственных федеральных ведомств, уточнили в пресс-службе Патрушева.
Зампред правительства отметил, что регионам надо занять проактивную позицию: «В стране есть позитивные примеры территорий, где реформа обращения с отходами идет опережающими темпами, но не все регионы ответственно подходят к делу».
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