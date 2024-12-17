Губернатор Текслер о проблемах ЖКХ в Челябинске: надо встряхнуть это болото

Губернатор Алексей Текслер поручил депутатам Челябинска нормализовать работу ЖКХ в областном центре. В своем выступлении на заседании гордумы 17 декабря глава региона заявил, что пора встряхнуть это болото.
«Считаю, что надо встряхнуть это болото. Нормализовать работу водоканала, усилить функционирование теплоснабжающих организаций, повысить эффективное использование ресурсов, в том числе переданных с областного уровня», — заявил Текслер.
Глава региона подчеркнул, что в работе ЖКХ необходимо навести порядок и обеспечить контроль за деятельностью управляек-нарушителей. Он высказался и о вопросе инфраструктуры — без школ, детсадов и больниц губернатор считает недопустимым возведение новых микрорайонов.
Главной задачей на 2025 год Текслер назвал помощь стране в СВО и выполнение гособоронзаказа. Он также поручил депутатам поддержать мэра Алексея Лошкина, подчеркнув его значимость в достижении целей.
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