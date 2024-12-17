Губернатор Текслер рассказал депутатам гордумы о самой важной задаче в 2025 году

Губернатор Текслер: челябинские предприятия делают все для победы России в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самой важной задачей для Челябинской области в 2025 году стала помощь в СВО, заявил Текслер
Самой важной задачей для Челябинской области в 2025 году стала помощь в СВО, заявил Текслер Фото:

Губернатор Алексей Текслер обозначил главной задачей для региона и гордумы Челябинска работу над победой в СВО. Текслер отметил, что регион делает все для того, чтобы быть опорным краем России, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы 17 декабря.

«Самое важное направление, конечно, это работа региона для достижения победы в ходе специальной военной операции, выполнение государственного оборонного заказа. Мы были, есть и будем опорным краем нашей страны. И сегодня наши предприятия делают все для победы», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что челябинским предприятиям необходимо продолжить помогать армии и волонтерам. Работа весь 2024 год велась с главами муниципалитетов, депутатами и представителями органов власти. Он поблагодарил депутатов за то, что многие оказывали постоянную помощь бойцам. Необходимо продолжать поддержку семей героев СВО и установить приоритет в социальной работе, подчеркнул губернатор.

В ходе выступления Текслер также призвал депутатов поддерживать и активно взаимодействовать с мэром Алексеем Лошкиным. Глава региона считает, что Лошкин поможет в достижении новых целей и подчеркнул значимость ситименеджера.

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Губернатор Алексей Текслер обозначил главной задачей для региона и гордумы Челябинска работу над победой в СВО. Текслер отметил, что регион делает все для того, чтобы быть опорным краем России, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы 17 декабря. «Самое важное направление, конечно, это работа региона для достижения победы в ходе специальной военной операции, выполнение государственного оборонного заказа. Мы были, есть и будем опорным краем нашей страны. И сегодня наши предприятия делают все для победы», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что челябинским предприятиям необходимо продолжить помогать армии и волонтерам. Работа весь 2024 год велась с главами муниципалитетов, депутатами и представителями органов власти. Он поблагодарил депутатов за то, что многие оказывали постоянную помощь бойцам. Необходимо продолжать поддержку семей героев СВО и установить приоритет в социальной работе, подчеркнул губернатор. В ходе выступления Текслер также призвал депутатов поддерживать и активно взаимодействовать с мэром Алексеем Лошкиным. Глава региона считает, что Лошкин поможет в достижении новых целей и подчеркнул значимость ситименеджера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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