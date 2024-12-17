ВС РФ освободили Анновку в ДНР

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Бойцы ВС РФ заблокировали 200 солдат ВСУ в Анновке
Бойцы ВС РФ заблокировали 200 солдат ВСУ в Анновке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные силы провели операцию по освобождению села Анновка в Донецкой Народной Республике, где ранее было заблокировано около 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР», — передает Минобороны РФ. Накануне глава региона Денис Пушилин заявил, что в Анновке была создана зона, где российские военные успешно окружили 200 украинских военнослужащих.

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Российские военные силы провели операцию по освобождению села Анновка в Донецкой Народной Республике, где ранее было заблокировано около 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР», — передает Минобороны РФ. Накануне глава региона Денис Пушилин заявил, что в Анновке была создана зона, где российские военные успешно окружили 200 украинских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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