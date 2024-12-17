ВС РФ освободили Анновку в ДНР

Бойцы ВС РФ заблокировали 200 солдат ВСУ в Анновке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные силы провели операцию по освобождению села Анновка в Донецкой Народной Республике, где ранее было заблокировано около 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР», — передает Минобороны РФ. Накануне глава региона Денис Пушилин заявил, что в Анновке была создана зона, где российские военные успешно окружили 200 украинских военнослужащих.
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