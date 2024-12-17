Тобольск и Нижневартовск стали городами-лидерами по динамике качества жизни

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Города вошли в ТОП — 7 городов-лидеров индекса ВЭБ
Города вошли в ТОП — 7 городов-лидеров индекса ВЭБ Фото:

Тобольск (Тюменская область) и Нижневартовск (ХМАО) по итогам 2024 года вошли в число городов-лидеров по динамике качества жизни индекса ВЭБ. Об этом стало известно журналистам.

«По итогам комплексного обновления данных за 2024 г. в информационно-аналитической системе Индекс ВЭБ.РФ, лидерами по динамике качества жизни названы семь российских городов. Это Артем, Казань, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка», — сообщает официальный сайт издания «Ведомости».

Эксперты ВЭБ.РФ оценивали динамику качества жизни индекса по 11 группам показателей. Аналитики отметили, что во многих российских городах в последнее время удалось добиться повышения доступности и качества образования, обновления парков общественного транспорта, повышения качества и уровня доступности социальной инфраструктуры. К позитивным тенденциям в ВЭБ также отнесли сокращение очередей в детских садах и улучшение жилищных условий жителей РФ. 

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Тобольск (Тюменская область) и Нижневартовск (ХМАО) по итогам 2024 года вошли в число городов-лидеров по динамике качества жизни индекса ВЭБ. Об этом стало известно журналистам. «По итогам комплексного обновления данных за 2024 г. в информационно-аналитической системе Индекс ВЭБ.РФ, лидерами по динамике качества жизни названы семь российских городов. Это Артем, Казань, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка», — сообщает официальный сайт издания «Ведомости». Эксперты ВЭБ.РФ оценивали динамику качества жизни индекса по 11 группам показателей. Аналитики отметили, что во многих российских городах в последнее время удалось добиться повышения доступности и качества образования, обновления парков общественного транспорта, повышения качества и уровня доступности социальной инфраструктуры. К позитивным тенденциям в ВЭБ также отнесли сокращение очередей в детских садах и улучшение жилищных условий жителей РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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