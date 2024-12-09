Власти потратят на замену иностранных программ десятки миллиардов рублей

Замена иностранного промышленного и системного программного обеспечения на российское — вопрос национальной безопасности. На поддержку проектов по разработке ПО направлено 30 млрд рублей в виде грантов. Заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании 9 декабря поручил усилить контроль за их реализацией.
«Подчеркну, что проекты направлены на замещение зарубежного ПО отечественными решениями. Но важно не просто заместить продукты, а сделать так, чтобы все эти отечественные разработки можно было массово внедрять и тиражировать. В том числе, речь об экспортном потенциале. Акцент делаем на разработке тиражируемых решений, как в отдельных отраслях, так и в межотраслевом контексте», — сказал Дмитрий Григоренко.
Общий бюджет финансирования 32 приоритетных проектов — около 30 млрд рублей, уточнили в аппарате вице-премьера. При этом, почти 20 млрд рублей вложено в разработку за счет грантовой поддержки. Все проекты имеют статус особо значимых и внедряются на площадках Индустриального центра компетенций. Цель — все критически значимое ПО (проектирование, промышленный дизайн и управление производством) должно разрабатываться и поддерживаться силами российских IT-компаний.
У грантовых проектов уже есть первые результаты. Например, проект по доработке платформы проектирования месторождений по заказу АО «Росгео» (государственный холдинг, объединяющий геологоразведочные предприятия РФ) позволяет более, чем в 2,5 раза повысить операционную эффективность геологоразведки. Разработку уже приобрели 34 российские и четыре зарубежные компании. Выручка разработчика составила 337 млн рублей.
Близятся к завершению еще два грантовых проекта. В частности, ПО для агропромышленного сектора (производство молочной продукции) и ПО для управления судостроением и судоремонтом в цифровом контуре. В 2025 и 2026 годах будут завершены еще 26 грантовых ПО .
Как заявили представители отраслевых комитетов при профильных министерствах (Минпромторг, Минцифры, Минстрой, Минсельхоз, Минприроды) на совещании, ход реализации этих проектов идет по плану. За исключением одного проекта, в котором из-за смены разработчика появилось отставание в несколько месяцев.
Следующее совещание с ИЦК состоится по теме проектов, которые реализуются на средства бизнеса. По словам Григоренко, отсутствие в таких проектах бюджетных денег не означает отсутствие внимания к ним со стороны государства. «Если мы договорились с бизнесом, что они возьмут на себя разработку проекта, то значит, мы рассчитываем на них», — подчеркнул вице-премьер и анонсировал отбор грантов второй волны в ближайшем будущем.
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