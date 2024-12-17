Участница ОПГ курганских силовиков Арутюнян досрочно вышла из колонии

Подельница бывших высокопоставленных сотрудников курганской полиции, осужденных за присвоение премий и взятки в составе ОПГ, вышла на свободу. Экс-бухгалтера отдела полиции «Шадринский» Светлану Арутюнян выпустили на свободу досрочно. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Арутюнян, получившая срок вместе с бывшими полковниками Андреем Шаминым и Дмитрием Кокотеевым, смогла выйти из колонии по УДО», — сообщили источники. Осужденная за коррупцию бухгалтер подала ходатайство, которое было удовлетворено.
Информация подтвердилась судебными материалами. «Предмет ходатайства, жалобы — об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал — Арутюнян Светлана Викторовна. Результат рассмотрения — удовлетворено», — сообщает сайт Юргамышского районного суда.
Женщине вынесли приговор в августе 2022 года вместе с экс-замначальника УМВД региона Шаминым и начальником шадринской полиции Кокотеевым. Суд признал ее виновной в сборе и присвоении премий сотрудников полиции в особо крупном размере на протяжении нескольких лет в составе организованной группы. Бухгалтер делала это по указанию начальства и получала свою долю. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы и на два года запретили занимать административно-хозяйственные должности. Также совместно с экс-начальниками и коллегами ее обязали выплатить более 53 миллионов рублей нанесенного бюджету ущерба.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-замначальника курганкого УМВД Шамин просил заменить ему лишение свободы на принудительные работы. Суд сначала удовлетворил ходатайство. Затем его отмены добились представители шадринского отдела полиции, подавшие апелляцию.
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