Высокопоставленный курганский экс-полицейский Шамин выйдет из свердловской колонии

Бывшего заместителя начальника курганской полиции Андрея Шамина, отбывающего срок за коррупцию, выпустят из свердловской колонии и переведут на принудительные работы. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Шамин подал ходатайство о замене наказания принудительными работами. Суд удовлетворил просьбу его адвоката», — сообщили источники. В ближайшее время Шамина могут выпустить из колонии и перевести в исправительный центр.
Редакция обратилась за комментариями в один из судов Свердловской области, поскольку бывший силовик отбывает наказание в колонии соседнего региона. В организации подтвердили, что такое заявление от осужденного поступало. «По результатам рассмотрения ходатайства осужденному Шамину А.Е. заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы <...> с удержанием из заработной платы осужденного 5% заработка в доход государства», — сообщили в пресс-службе суда. Решение в законную силу пока не вступило.
Бывший полковник полиции находится в колонии за создание ОПГ, собиравшей премии с подчиненных на протяжении восьми лет. В состав группы, помимо Шамина, входили бухгалтера шадринского отделения полиции и начальник Дмитрий Кокотеев. За получение взяток и растрату Шамин получил наказание в виде 12 лет колонии и штрафа в размере 2,7 млн рублей. Также его вместе с подельниками обязали возместить ущерб, причиненный государству. Сумма ущерба превысила 53 миллиона рублей.
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