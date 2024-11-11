Свердловский суд оставил в колонии бывшего курганского силовика Шамина

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу шадринского отдела полиции (Курганская область) и отменил решение об изменении вида наказания для осужденного экс-замначальника Андрея Шамина. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Андрей Шамин не будет переведен из колонии на принудительные работы. Решение первой инстанции было оспорено. Заявление Шамина будет пересматриваться», — сообщили источники. Такое решение принял Свердловский областной суд. До принятия нового решения Шамин продолжит отбывать наказание за коррупцию в колонии города Нижний Тагил (Свердловская область).
Данные подтвердились картотекой судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Шамин Андрей Евгеньевич. О замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Определение отменено с передачей на новое судебное разбирательство», — говорится на сайте свердловского облсуда.
Редакция направила запрос в пресс-службу суда. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что осужденный на 12 лет за коррупцию Шамин подал заявление о замене наказания в виде колонии принудительными работами. Как сообщили редакции в пресс-службе тагилстроевского райсуда, ходатайство было удовлетворено. На решение была подана апелляционная жалоба шадринским отделом полиции, где совершались преступления по присвоению премий сотрудников Шаминым и его подельниками по ОПГ.
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