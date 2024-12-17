Завод «Курганхиммаш» требует 11 млн с фирмы из Пензы за нарушение договора

Предприятие «Курганхиммаш» пытается отсудить свыше 11 млн рублей у компании «Руснефтегазснаб» из Пензы, которая якобы нарушила договор поставки продукции. Об этом говорится в судебном документе.
«ОО „Курганхиммаш“ взыскивает через суд 11 147 952 рубля с ООО „Руснефтегазснаб“. Завод из Кургана требует с ответчика неустойку за просрочку поставки продукции», — говорится в документе Арбитражного суда Курганской области, копия которого имеется в распоряжении редакции.
Уточняется, что судебное заседание назначено на 9 января 2025 года в Кургане. До этого времени истец и ответчик должны подготовить необходимые документы для процесса.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации участникам судебного процесса. Ответ ожидается.
Ранее владельцем предприятия «Курганхиммаш» стал инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Он получил долю завода на 324 миллиона рублей.
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