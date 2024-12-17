Когда придут детские пособия за январь 2025: на сколько и кому повысят выплаты

Выплаты детских пособий за январь 2025 года перенесут из-за того, что госорганизации не работают в праздничные дни. Помимо этого, они будут повышены вслед за прожиточным минимумом, а максимальное пособие по уходу за ребенком составит 68 тысяч рублей. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Когда придут детские пособия за январь 2025
Выплат в январе 2025 года не будет, так как их заранее выплатят в декабре 2024 года из-за новогодних выходных. Ожидается, что выплаты должны поступить на счет до 28 декабря. Точный график начислений выплат и пособий за февраль будет утвержден Социальным фондом России ближе к наступлению расчетного месяца.
На сколько и кому повысят детские выплаты в 2025 году
В 2025 году все социальные пособия будут повышены за счет индексации прожиточного минимума. В 2024 году он составил 15 453 рубля, а с 1 января 2025 года он повысится до 17 733 рублей, передает газета «Известия». Пособия малообеспеченным семьям также вырастут. На одного иждивенца до 17 лет планируется выплачивать от 8600 рублей.
Также с начала года максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком возрастом до полутора лет увеличится до 68 тысяч рублей, а минимальная — до 10 тысяч рублей. Сейчас предельная сумма выплат — 49 тысяч рублей.
С 1 февраля будет проиндексирован и маткапитал. За первого ребенка государство выплатит 676 тысяч рублей, а за второго — 894 тысячи рублей, если ранее материнский капитал не был получен за первого ребенка. Также поднимется и минимальное пособие по беременности и родам. Оно составит 103 285 рублей за 140 дней.
Какие пособия вырастут в 2025 году
Максимальные размеры пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет в России в 2025 году значительно увеличатся, заявляла еще летом член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина. Они должны вырасти до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно.
Она также отметила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен больше чем в два раза. Помимо этого в 2025 году произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также страховых пенсий и фиксированных выплат к ним. Также будут увеличены пособия для Героев России и Героев Труда, ветеранов и других категорий граждан.
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