Рогов: армия РФ зачистила котел ВСУ южнее Курахово

18 декабря 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Российские войска зачистили котел от бойцов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска завершили операцию по зачистке территории южнее города Курахово в ДНР, где ранее оказались окруженными подразделения ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Южнокураховский котел» полностью зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — процитировало слова Рогова РИА Новости. Также Рогов уточнил, что до начала операции группировка ВСУ в данном районе насчитывала до 700 человек. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города. Как сообщало URA.RU ранее, российская армия нанесла удар по военной технике противника в Харькове. ВС РФ ударили по месту, где стояла военная техника. Также военнослужащие выбили ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западнее Курахово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска завершили операцию по зачистке территории южнее города Курахово в ДНР, где ранее оказались окруженными подразделения ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Южнокураховский котел» полностью зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — процитировало слова Рогова РИА Новости. Также Рогов уточнил, что до начала операции группировка ВСУ в данном районе насчитывала до 700 человек. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города. Как сообщало URA.RU ранее, российская армия нанесла удар по военной технике противника в Харькове. ВС РФ ударили по месту, где стояла военная техника. Также военнослужащие выбили ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западнее Курахово.