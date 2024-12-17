17 декабря 2024

Лебедев: армия РФ ударила по технике ВСУ в Харьковской области

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Удар был нанесен по целям на Украине
Удар был нанесен по целям на Украине Фото:

Российская армия нанесла удар по военной технике противника в Харькове на Украине. Цели были поражены. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Николай Лебедев.

«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно армия РФ ударила по месту, где стояла военная техника», — рассказал Лебедев в своем telegram-канале.

Ранее ВС России приступили к направленному расширению плацдарма на запад, чтобы подавить ВСУ к северу от Купянска на Харьковском направлении. Это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения, передает «Царьград».

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Российская армия нанесла удар по военной технике противника в Харькове на Украине. Цели были поражены. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Николай Лебедев. «Прилетело в пригород Харькова. Предварительно армия РФ ударила по месту, где стояла военная техника», — рассказал Лебедев в своем telegram-канале. Ранее ВС России приступили к направленному расширению плацдарма на запад, чтобы подавить ВСУ к северу от Купянска на Харьковском направлении. Это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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