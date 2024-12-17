Российская армия нанесла удар по военной технике противника в Харькове на Украине. Цели были поражены. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Николай Лебедев.
«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно армия РФ ударила по месту, где стояла военная техника», — рассказал Лебедев в своем telegram-канале.
Ранее ВС России приступили к направленному расширению плацдарма на запад, чтобы подавить ВСУ к северу от Купянска на Харьковском направлении. Это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения, передает «Царьград».
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