Экипажи танков Т-72 справляются с возложенными задачами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Танки Т-72Б3М с челябинскими двигателями группировки «Восток» продолжают активно обеспечивать огневую поддержку штурмовым подразделениям в условиях СВО. О том, что боевые машины ведут слаженную работу, уничтожая опорные пункты и блиндажи противника, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В первую очередь содержим машины в постоянной боевой готовности. Непонятно, когда поступят боевые задачи. Необходимо, чтобы в течение 50 минут можно было танк запустить, прогреть и начать движение к рубежу», — пояснил механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным «Аргун».

Танкисты группировки «Восток» из Бурятии, подчеркивая надежность боевой машины, продолжают поддержку продвижения штурмовых подразделений. Работа ведется по опорным пунктам и блиндажам ВСУ.

Как сообщало URA.RU, бойцы на танках Т-72Б3М в ночное время уничтожили опорные пункты противника. Экипажи группировки войск «Запад» также оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям.

Выпуск усовершенствованных дизельных двигателей для российских боевых машин ранее был анонсирован на новой площадке в Челябинске. Производство налажено на предприятии, входящем в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».