17 декабря 2024

Танки с челябинскими двигателями продолжают громить опорные пункты ВСУ. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Экипажи танков Т-72 справляются с возложенными задачами Фото:

Танки Т-72Б3М с челябинскими двигателями группировки «Восток» продолжают активно обеспечивать огневую поддержку штурмовым подразделениям в условиях СВО. О том, что боевые машины ведут слаженную работу, уничтожая опорные пункты и блиндажи противника, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В первую очередь содержим машины в постоянной боевой готовности. Непонятно, когда поступят боевые задачи. Необходимо, чтобы в течение 50 минут можно было танк запустить, прогреть и начать движение к рубежу», — пояснил механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным «Аргун».

Танкисты группировки «Восток» из Бурятии, подчеркивая надежность боевой машины, продолжают поддержку продвижения штурмовых подразделений. Работа ведется по опорным пунктам и блиндажам ВСУ.

Как сообщало URA.RU, бойцы на танках Т-72Б3М в ночное время уничтожили опорные пункты противника. Экипажи группировки войск «Запад» также оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям.

Выпуск усовершенствованных дизельных двигателей для российских боевых машин ранее был анонсирован на новой площадке в Челябинске. Производство налажено на предприятии, входящем в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

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Танки Т-72Б3М с челябинскими двигателями группировки «Восток» продолжают активно обеспечивать огневую поддержку штурмовым подразделениям в условиях СВО. О том, что боевые машины ведут слаженную работу, уничтожая опорные пункты и блиндажи противника, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В первую очередь содержим машины в постоянной боевой готовности. Непонятно, когда поступят боевые задачи. Необходимо, чтобы в течение 50 минут можно было танк запустить, прогреть и начать движение к рубежу», — пояснил механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным «Аргун». Танкисты группировки «Восток» из Бурятии, подчеркивая надежность боевой машины, продолжают поддержку продвижения штурмовых подразделений. Работа ведется по опорным пунктам и блиндажам ВСУ. Как сообщало URA.RU, бойцы на танках Т-72Б3М в ночное время уничтожили опорные пункты противника. Экипажи группировки войск «Запад» также оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Выпуск усовершенствованных дизельных двигателей для российских боевых машин ранее был анонсирован на новой площадке в Челябинске. Производство налажено на предприятии, входящем в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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