Politico: у России могут появиться новые территории

Politico: финансовый дефицит ЕС обернется потерями территорий для Украины
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Финансовый дефицит в ЕС и возможные мирные переговоры приведут к потере Украиной некоторых территорий в пользу РФ, пишет газета Politico
Финансовый дефицит в ЕС и возможные мирные переговоры приведут к потере Украиной некоторых территорий в пользу РФ, пишет газета Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры Москвы и Киева могут привести к тому, что некоторые территории Украины перейдут к России. Об этом пишет газета Politico. 

«Потенциальные переговоры между РФ и Киевом не только повлекут за собой немедленные территориальные потери для Украины. Они приведут к дальнейшему продвижению России на востоке страны и появлению большой волны украинских беженцев в ЕС», — говорится в материале

Журналисты также пишут, что Украина вряд ли получит большую помощь от западных стран в 2025 году. Так, например, правительство Франции пока не приняло бюджет страны на 2025 год. Кроме того, предстоящие выборы в Германии осложнят государству возможность принимать финансовые решения. Вдобавок ко всему прочему на данный момент у семи европейских стран наблюдается дефицит в бюджете. По информации Politico, чиновники в Европе считают, что в сложившейся ситуации есть только два выхода: следовать плану избранного президента США Дональда Трампа или плану российского лидера Владимира Путина. 

Ранее о финансовой поддержке Украины написал портал Defense One. По его информации, США планирует выделить Киеву 5,6 млрд долларов до конца 2024 года. Также в этом вопросе НАТО взял на себя функции координации поставок, чтобы защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, передает 360.ru.

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Мирные переговоры Москвы и Киева могут привести к тому, что некоторые территории Украины перейдут к России. Об этом пишет газета Politico.  «Потенциальные переговоры между РФ и Киевом не только повлекут за собой немедленные территориальные потери для Украины. Они приведут к дальнейшему продвижению России на востоке страны и появлению большой волны украинских беженцев в ЕС», — говорится в материале.  Журналисты также пишут, что Украина вряд ли получит большую помощь от западных стран в 2025 году. Так, например, правительство Франции пока не приняло бюджет страны на 2025 год. Кроме того, предстоящие выборы в Германии осложнят государству возможность принимать финансовые решения. Вдобавок ко всему прочему на данный момент у семи европейских стран наблюдается дефицит в бюджете. По информации Politico, чиновники в Европе считают, что в сложившейся ситуации есть только два выхода: следовать плану избранного президента США Дональда Трампа или плану российского лидера Владимира Путина.  Ранее о финансовой поддержке Украины написал портал Defense One. По его информации, США планирует выделить Киеву 5,6 млрд долларов до конца 2024 года. Также в этом вопросе НАТО взял на себя функции координации поставок, чтобы защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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