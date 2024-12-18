Politico: у России могут появиться новые территории

Мирные переговоры Москвы и Киева могут привести к тому, что некоторые территории Украины перейдут к России. Об этом пишет газета Politico.
«Потенциальные переговоры между РФ и Киевом не только повлекут за собой немедленные территориальные потери для Украины. Они приведут к дальнейшему продвижению России на востоке страны и появлению большой волны украинских беженцев в ЕС», — говорится в материале.
Журналисты также пишут, что Украина вряд ли получит большую помощь от западных стран в 2025 году. Так, например, правительство Франции пока не приняло бюджет страны на 2025 год. Кроме того, предстоящие выборы в Германии осложнят государству возможность принимать финансовые решения. Вдобавок ко всему прочему на данный момент у семи европейских стран наблюдается дефицит в бюджете. По информации Politico, чиновники в Европе считают, что в сложившейся ситуации есть только два выхода: следовать плану избранного президента США Дональда Трампа или плану российского лидера Владимира Путина.
Ранее о финансовой поддержке Украины написал портал Defense One. По его информации, США планирует выделить Киеву 5,6 млрд долларов до конца 2024 года. Также в этом вопросе НАТО взял на себя функции координации поставок, чтобы защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.