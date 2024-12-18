США потратят на Украину кучу денег перед Новым годом

Defense One: США направят Украине оружия на 5,6 млрд долларов до конца 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация США до конца 2024 года выделит Киеву очередной пакет военной помощи
Администрация США до конца 2024 года выделит Киеву очередной пакет военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден до конца 2024 года отправит на Украину военную помощь в виде транспортных средств, оружия и другого оборудования на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Об этом сообщает портал Defense One. 

«И мы продолжим делать пакеты сокращения на оставшуюся часть этой администрации. Но 5,6 млрд долларов — это существенный объем полномочий», — говорится в материале со ссылкой на заявления чиновников. Отмечается, что общая сума военной помощи составит 5,6 млрд долларов. Также оставшиеся 1,22 млрд долларов американская администрация до конца года направит по линии Инициативы по оказанию поддержки Киеву. 

Ранее сообщалось, что НАТО взял на себя функции по координации отправки военной помощи Украине. Таким образом, подобное указывает на более непосредственное участие альянса в конфликте. Отмечается, что при этом от НАТО не будут требовать отправлять своих военных на фронт. Подобными шагами Североатлантический альянс хочет защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, который выступает против военной помощи стране, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден до конца 2024 года отправит на Украину военную помощь в виде транспортных средств, оружия и другого оборудования на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Об этом сообщает портал Defense One.  «И мы продолжим делать пакеты сокращения на оставшуюся часть этой администрации. Но 5,6 млрд долларов — это существенный объем полномочий», — говорится в материале со ссылкой на заявления чиновников. Отмечается, что общая сума военной помощи составит 5,6 млрд долларов. Также оставшиеся 1,22 млрд долларов американская администрация до конца года направит по линии Инициативы по оказанию поддержки Киеву.  Ранее сообщалось, что НАТО взял на себя функции по координации отправки военной помощи Украине. Таким образом, подобное указывает на более непосредственное участие альянса в конфликте. Отмечается, что при этом от НАТО не будут требовать отправлять своих военных на фронт. Подобными шагами Североатлантический альянс хочет защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, который выступает против военной помощи стране, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...