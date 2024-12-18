США потратят на Украину кучу денег перед Новым годом

Президент США Джо Байден до конца 2024 года отправит на Украину военную помощь в виде транспортных средств, оружия и другого оборудования на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Об этом сообщает портал Defense One.
«И мы продолжим делать пакеты сокращения на оставшуюся часть этой администрации. Но 5,6 млрд долларов — это существенный объем полномочий», — говорится в материале со ссылкой на заявления чиновников. Отмечается, что общая сума военной помощи составит 5,6 млрд долларов. Также оставшиеся 1,22 млрд долларов американская администрация до конца года направит по линии Инициативы по оказанию поддержки Киеву.
Ранее сообщалось, что НАТО взял на себя функции по координации отправки военной помощи Украине. Таким образом, подобное указывает на более непосредственное участие альянса в конфликте. Отмечается, что при этом от НАТО не будут требовать отправлять своих военных на фронт. Подобными шагами Североатлантический альянс хочет защитить механизм украинской поддержки от действий будущего президента США Дональда Трампа, который выступает против военной помощи стране, передает 360.ru.
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