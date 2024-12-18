Армения ждет отмашку из США, чтобы покинуть ОДКБ

Армения ждет отмашку от госдепа США, чтобы де-юре выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На данный момент страна уже фактически вышла из него, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из госдепа», — заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».
В начале 2024 года глава армянского правительства Никол Пашинян объявил о приостановке участия страны в ОДКБ. Он также заявил, что возобновление участия Армении в Организации становится крайне затруднительным, указывая на то, что «точка невозврата» уже пройдена. Помимо прочего, министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян сообщил, что он разочарован в отношении ОДКБ к Еревану, Организация не защищала территориальную целостность и суверенитет государства.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что действия западных стран способствовали решению Еревана о заморозке участия в ОДКБ. Кроме того, в ответ на заявления Николо Пашиняна о том, что Организация якобы оставила Армению в трудной ситуации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эти утверждения не соответствуют реальности.
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