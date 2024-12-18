Происшествия Песков рассказал, как идет следствие по делу о смерти генерала Минобороны Песков: расследование по делу о гибели генерала Кириллова идет эффективно 18 декабря 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Песков заявил, что расследование по делу о гибели генерала минобороны идет эффективно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расследование по делу о гибели генерал-лейтенанта Кириллова идет эффективно. Следователям удалось выяснить много деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет следствие. Весьма эффективно работают [следователи]. Прошло немного времени, но многое стало известно», — сообщил представитель Кремля журналистам во время конференц-колла, отвечая на вопрос о причастности третьих стран к теракту, произошедшему 17 декабря в Москве. Новость по теме Пообещали деньги и европейский паспорт: что известно о подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова В среду, 18 декабря, по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, задержаны два человека. Один из них — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий. В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Расследование по делу о гибели генерал-лейтенанта Кириллова идет эффективно. Следователям удалось выяснить много деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет следствие. Весьма эффективно работают [следователи]. Прошло немного времени, но многое стало известно», — сообщил представитель Кремля журналистам во время конференц-колла, отвечая на вопрос о причастности третьих стран к теракту, произошедшему 17 декабря в Москве. В среду, 18 декабря, по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, задержаны два человека. Один из них — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий. В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям