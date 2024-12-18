Песков рассказал, как идет следствие по делу о смерти генерала Минобороны

Песков: расследование по делу о гибели генерала Кириллова идет эффективно
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что расследование по делу о гибели генерала минобороны идет эффективно Фото:

Расследование по делу о гибели генерал-лейтенанта Кириллова идет эффективно. Следователям удалось выяснить много деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет следствие. Весьма эффективно работают [следователи]. Прошло немного времени, но многое стало известно», — сообщил представитель Кремля журналистам во время конференц-колла, отвечая на вопрос о причастности третьих стран к теракту, произошедшему 17 декабря в Москве.

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В среду, 18 декабря, по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, задержаны два человека. Один из них — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий.

В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно.

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Расследование по делу о гибели генерал-лейтенанта Кириллова идет эффективно. Следователям удалось выяснить много деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет следствие. Весьма эффективно работают [следователи]. Прошло немного времени, но многое стало известно», — сообщил представитель Кремля журналистам во время конференц-колла, отвечая на вопрос о причастности третьих стран к теракту, произошедшему 17 декабря в Москве. В среду, 18 декабря, по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, задержаны два человека. Один из них — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий. В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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