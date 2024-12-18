В деле Кириллова могут появиться новые фигуранты

Несколько человек допрошены по делу убийства Кириллова
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В деле об убийстве генерала Кириллова устанавливается круг общения задержанного
В деле об убийстве генерала Кириллова устанавливается круг общения задержанного Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В деле о теракте на Рязанском проспекте в Москве, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщили в силовых структурах. 

«В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — сказал собеседник РИА Новости. Уточняется, что на данный момент проводится установление круга знакомств задержанного.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, который привел к гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, был квалифицирован как террористический акт. Следствие рассматривает несколько версий, включая слежку за генералом с помощью бинокля из квартиры напротив и наблюдение из автомобиля. В рамках расследования анализируются записи с камер видеонаблюдения, а также проверяется возможный взлом системы видеонаблюдения жилого комплекса.

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В деле о теракте на Рязанском проспекте в Москве, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщили в силовых структурах.  «В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — сказал собеседник РИА Новости. Уточняется, что на данный момент проводится установление круга знакомств задержанного. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, который привел к гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, был квалифицирован как террористический акт. Следствие рассматривает несколько версий, включая слежку за генералом с помощью бинокля из квартиры напротив и наблюдение из автомобиля. В рамках расследования анализируются записи с камер видеонаблюдения, а также проверяется возможный взлом системы видеонаблюдения жилого комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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