В деле Кириллова могут появиться новые фигуранты

В деле о теракте на Рязанском проспекте в Москве, где погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — сказал собеседник РИА Новости. Уточняется, что на данный момент проводится установление круга знакомств задержанного.
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, который привел к гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, был квалифицирован как террористический акт. Следствие рассматривает несколько версий, включая слежку за генералом с помощью бинокля из квартиры напротив и наблюдение из автомобиля. В рамках расследования анализируются записи с камер видеонаблюдения, а также проверяется возможный взлом системы видеонаблюдения жилого комплекса.
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