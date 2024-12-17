У СК есть три версии, как убили генерала Кириллова в Москве: детали расследования

Baza: преступники могли взломать камеры ЖК для слежки за Кирилловым
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Кириллов погиб в результате взрыва устройства на ручке электросамоката
Кириллов погиб в результате взрыва устройства на ручке электросамоката Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Сегодня, 17 декабря, в Москве во дворе дома на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате чего скончались генерал-лейтенант войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игорь Кириллов и его помощник По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно.

Следствие рассматривает несколько гипотез о том, каким образом преступники могли осуществлять слежку за генералом. О том, какие версии убийства Кириллова есть у СК, — в материале URA.RU.

Слежка велась из квартиры напротив 

Согласно одной из гипотез СК, за генералом и его помощником могло осуществляться наблюдение из квартиры, арендованной напротив . При этом для слежения использовался бинокль, сообщает Baza. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками службы охраны и управляющей компанией приступили к формированию перечня жилых помещений, которые были сданы в аренду. Особое внимание уделяется арендаторам, которые заселились в последние два месяца.

Слежка велась из автомобиля

По другой версии СК, за подъездом, из которого должен был выйти Кириллов, осуществлялось наблюдение из автомобиля, припаркованного во дворе. В настоящее время на месте взрыва работает робот-сапер. Он проводит осмотр автомобиля, взятого на каршеринг.

Взлом камер ЖК

Рассматривается и третий вариант, связанный с возможным взломом системы видеонаблюдения ЖК «Среда». По предварительной информации, злоумышленники могли получить доступ к камерам комплекса для того, чтобы контролировать момент выхода Кириллова и осуществить активацию взрывного устройства. Доступ к видеосистеме имеют многие из жителей комплекса.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, взрыв на Рязанском проспекте определен как террористический акт, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На данный момент сотрудники Следственного комитета России начали анализировать записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе, где произошел взрыв.

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Сегодня, 17 декабря, в Москве во дворе дома на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате чего скончались генерал-лейтенант войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игорь Кириллов и его помощник По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Следствие рассматривает несколько гипотез о том, каким образом преступники могли осуществлять слежку за генералом. О том, какие версии убийства Кириллова есть у СК, — в материале URA.RU. Слежка велась из квартиры напротив  Согласно одной из гипотез СК, за генералом и его помощником могло осуществляться наблюдение из квартиры, арендованной напротив . При этом для слежения использовался бинокль, сообщает Baza. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками службы охраны и управляющей компанией приступили к формированию перечня жилых помещений, которые были сданы в аренду. Особое внимание уделяется арендаторам, которые заселились в последние два месяца. Слежка велась из автомобиля По другой версии СК, за подъездом, из которого должен был выйти Кириллов, осуществлялось наблюдение из автомобиля, припаркованного во дворе. В настоящее время на месте взрыва работает робот-сапер. Он проводит осмотр автомобиля, взятого на каршеринг. Взлом камер ЖК Рассматривается и третий вариант, связанный с возможным взломом системы видеонаблюдения ЖК «Среда». По предварительной информации, злоумышленники могли получить доступ к камерам комплекса для того, чтобы контролировать момент выхода Кириллова и осуществить активацию взрывного устройства. Доступ к видеосистеме имеют многие из жителей комплекса. По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, взрыв на Рязанском проспекте определен как террористический акт, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На данный момент сотрудники Следственного комитета России начали анализировать записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе, где произошел взрыв.
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