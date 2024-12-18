Пермскому батюшке, обвиненному в сектантстве, запретили проводить церковные обряды

Прокуратура признала общину опального пермского батюшки опасной для государства
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд установил, что деятельность православной общины не имеет отношения к Пермской епархии РПЦ
Суд установил, что деятельность православной общины не имеет отношения к Пермской епархии РПЦ Фото:

Прокуратура Краснокамска (Пермский край) добилась в суде запрета деятельности православной общины Глеба Палкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда, установлено, что «действия общины угрожают интересам общества и государства».

«Деятельность общины вводит ее участников в заблуждение относительно канонической близости религиозной группы с Русской православной церковью, а также может нанести ущерб нравственному и психическому здоровью православных верующих», — отмечают в суде.

Отмечаются, что Палкин осуществлял ритуалы, которые не имеют ничего общего с таинствами и обрядами РПЦ. Кроме того, ни название общины, на ее адрес в Пермской епархии РПЦ не зарегистрированы.

URA.RU рассказывало, что Палкин провозгласил себя настоятелем «Христианской общины православного Храма в честь Воскресения Христова» в деревне Волеги. Пермская митрополия лишила его сана священнослужителя, запретила служения и признал виновным в раскольничестве. Также батюшку обвинили в сектантстве. Сам опальный священник указывал, что его работа не относится к основной структуре православной церкви, поэтому имеет право на существование.

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Прокуратура Краснокамска (Пермский край) добилась в суде запрета деятельности православной общины Глеба Палкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда, установлено, что «действия общины угрожают интересам общества и государства». «Деятельность общины вводит ее участников в заблуждение относительно канонической близости религиозной группы с Русской православной церковью, а также может нанести ущерб нравственному и психическому здоровью православных верующих», — отмечают в суде. Отмечаются, что Палкин осуществлял ритуалы, которые не имеют ничего общего с таинствами и обрядами РПЦ. Кроме того, ни название общины, на ее адрес в Пермской епархии РПЦ не зарегистрированы. URA.RU рассказывало, что Палкин провозгласил себя настоятелем «Христианской общины православного Храма в честь Воскресения Христова» в деревне Волеги. Пермская митрополия лишила его сана священнослужителя, запретила служения и признал виновным в раскольничестве. Также батюшку обвинили в сектантстве. Сам опальный священник указывал, что его работа не относится к основной структуре православной церкви, поэтому имеет право на существование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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