В Свердловской области резко выросло число несовершеннолетних пап

За 2023 год в Свердловской области родителями стали 367 несовершеннолетних. Среди них 330 мам (годом ранее было 355) и 37 пап (в 2022 году — 27), следует из статистических данных ЗАГС.
Самой юной мамой в прошлом году стала 13-летняя девочка, а двум молодым папам всего по 14 лет. Большинство несовершеннолетних стали родителями в возрасте 17 лет: 215 девушек и 24 парня. При этом чаще женщины рожали в возрасте 21-30 лет (17,575 детей). Мужчины становились папами в 31-40 лет (17,294 ребенка).
По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. В новом 2025 году предполагаемая численность рождаемости составит 40 тысяч детей. Примерно столько же новорожденных ежегодно появляется в последние три года.
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