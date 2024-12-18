В Свердловской области резко выросло число несовершеннолетних пап

В Свердловской области за год родителями стали 367 подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк Победы. Курган, мама, материнство, молодая мама, детская коляска, мама и ребенок
За год количество мальчиков-подростков, ставших папами, выросло на 10 Фото:

За 2023 год в Свердловской области родителями стали 367 несовершеннолетних. Среди них 330 мам (годом ранее было 355) и 37 пап (в 2022 году — 27), следует из статистических данных ЗАГС.

Самой юной мамой в прошлом году стала 13-летняя девочка, а двум молодым папам всего по 14 лет. Большинство несовершеннолетних стали родителями в возрасте 17 лет: 215 девушек и 24 парня. При этом чаще женщины рожали в возрасте 21-30 лет (17,575 детей). Мужчины становились папами в 31-40 лет (17,294 ребенка).

По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. В новом 2025 году предполагаемая численность рождаемости составит 40 тысяч детей. Примерно столько же новорожденных ежегодно появляется в последние три года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2023 год в Свердловской области родителями стали 367 несовершеннолетних. Среди них 330 мам (годом ранее было 355) и 37 пап (в 2022 году — 27), следует из статистических данных ЗАГС. Самой юной мамой в прошлом году стала 13-летняя девочка, а двум молодым папам всего по 14 лет. Большинство несовершеннолетних стали родителями в возрасте 17 лет: 215 девушек и 24 парня. При этом чаще женщины рожали в возрасте 21-30 лет (17,575 детей). Мужчины становились папами в 31-40 лет (17,294 ребенка). По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. В новом 2025 году предполагаемая численность рождаемости составит 40 тысяч детей. Примерно столько же новорожденных ежегодно появляется в последние три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...