Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области

Вертолет территориального центра медицины катастроф готовится к вылету в район столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, чтобы оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. 'Скорая' начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф», — написал Чибис в своем telegram-канале. Автобусы выехали для эвакуации пассажиров поезда, которые не получили травмы.
На борту пассажирского поезда находились 326 человек. В настоящее время уточняется число пострадавших, по предварительным данным, медицинская помощь необходима от 10 до 14 пассажиров.
Согласно информации, полученной из МЧС Мурманской области в среду в 16:14 мск, на железнодорожной станции Княжая произошло боковое столкновение между пассажирским поездом № 11, следующим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, и грузовым составом. В результате инцидента, как сообщается предварительно, три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов сошли с рельс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает «Царьград».
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