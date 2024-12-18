18 декабря 2024

В суде допустили передачу государству имущества Тимура Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
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Иванов распределял похищенные средства между счетами родителей, бывшей и нынешней жен
Иванов распределял похищенные средства между счетами родителей, бывшей и нынешней жен Фото:

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

«По делу Иванова арестованы 42 счета в банках. Кроме этого, арест наложен на недвижимость. В списке — элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня в Тверской области, земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 автомобилей. Согласно части 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда это имущество может быть конфисковано», — говорится в документах.

Ранее стало известно, что в ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. Тимур Иванов был арестован еще в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом ему несколько раз продлевали арест, пишет РАПСИ.

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Арестованное имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные документы. «По делу Иванова арестованы 42 счета в банках. Кроме этого, арест наложен на недвижимость. В списке — элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня в Тверской области, земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 автомобилей. Согласно части 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда это имущество может быть конфисковано», — говорится в документах. Ранее стало известно, что в ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. Тимур Иванов был арестован еще в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом ему несколько раз продлевали арест, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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