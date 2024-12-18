В суде допустили передачу государству имущества Тимура Иванова

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные документы.
«По делу Иванова арестованы 42 счета в банках. Кроме этого, арест наложен на недвижимость. В списке — элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня в Тверской области, земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 автомобилей. Согласно части 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда это имущество может быть конфисковано», — говорится в документах.
Ранее стало известно, что в ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. Тимур Иванов был арестован еще в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. При этом ему несколько раз продлевали арест, пишет РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.