Цена техосмотра с 2025 года вырастет до 7,5% в зависимости от региона

Цена техосмотра для легковых машин в 2025 году вырастет на 7,3%- 7,5% в зависимости от региона. Самый дорогой техосмотр будет стоить более 1,5 тысяч рублей- в Краснодарском крае и Амурской области, самый дешевый в Ивановской и Кемеровской областях, а также в ЛНР, сообщает «Коммерсант».
«В большинстве регионов ТО легковой машины вырастет в цене на 7,4–7,5%. Один из самых высоких тарифов в стране установлен в Амурской области — 1 690 рублей и Ненецком автономном округе 1 600 рублей, Краснодарском крае — 1 560 рублей. Почти в два раза меньше установлен ценник в Ивановской — 981 рубль и Кемеровской областях 997 рублей и ЛНР — 980 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили с инициативой о возвращении в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей начиная с 2026 года. Такой шаг является необходимостью, а также подчеркивают потребность в реформировании всей системы техосмотра в стране.
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