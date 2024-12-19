Ростовская область подверглась массированной атаке: карта спецоперации на 19 декабря

ВСУ атаковали Ростовскую область, один человек получил ранения

19 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь атаковали РФ при помощи дронов Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ночь на 19 декабря вновь попытались атаковать российские регионы, использовав более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наиболее массированный удар ВСУ нанесли по территории Ростовской области. Противник использовал более 30 дронов и нескольких ракет. Из-за падения обломков беспилотника пострадал человек. Все подробности — в интерактивной карте URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Какие регионы ВСУ пытались атаковать Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 84 украинских БПЛА над семью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что украинские беспилотники были замечены над Ростовской (36 дронов), Брянской (21 БПЛА), Белгородской (14 БПЛА), Воронежской (шесть беспилотников), Курской (три БПЛА) и Тамбовской (три БПЛА) областями и над Краснодарским краем (один беспилотник ВСУ). В Ростовской области есть пострадавший Противник помимо дронов использовал и три ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадал один человек. Мужчине оказана необходимая помощь. Красноармейское направление Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по противнику нанес расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр». Ореховское направление Бойцы ВС РФ уничтожили технику Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявили в Министерстве обороны страны. В операции участвовали операторы FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) и артиллеристы группировки войск «Днепр». Российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Штурм Кременной Бойцы западной группировки войск во время штурма у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) ликвидировали четверых военных ВСУ. Также ВС РФ взяли в плен двух солдат противника, заявили ТАСС в силовых структурах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ в ночь на 19 декабря вновь попытались атаковать российские регионы, использовав более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наиболее массированный удар ВСУ нанесли по территории Ростовской области. Противник использовал более 30 дронов и нескольких ракет. Из-за падения обломков беспилотника пострадал человек. Все подробности — в интерактивной карте URA.RU. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 84 украинских БПЛА над семью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что украинские беспилотники были замечены над Ростовской (36 дронов), Брянской (21 БПЛА), Белгородской (14 БПЛА), Воронежской (шесть беспилотников), Курской (три БПЛА) и Тамбовской (три БПЛА) областями и над Краснодарским краем (один беспилотник ВСУ). Противник помимо дронов использовал и три ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадал один человек. Мужчине оказана необходимая помощь. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по противнику нанес расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ уничтожили технику Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявили в Министерстве обороны страны. В операции участвовали операторы FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) и артиллеристы группировки войск «Днепр». Российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Бойцы западной группировки войск во время штурма у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) ликвидировали четверых военных ВСУ. Также ВС РФ взяли в плен двух солдат противника, заявили ТАСС в силовых структурах.