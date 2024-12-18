18 декабря 2024

Тюменец задушил знакомого во время пьяной вечеринки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийцу из тюменской деревни хотят отправить под арест
Убийцу из тюменской деревни хотят отправить под арест Фото:

Житель Тюменской области задушил своего собутыльника, на квартире которого мужчины распивали спиртное. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении региона.

«16 декабря квартире, расположенной в деревне Нариманова Тюменского района, между мужчинами, распивающими алкоголь в компании, случился конфликт на бытовой почве. В итоге 38-летний фигурант уголовного дела руками задушил 57-летнего хозяина жилья. Тело мужчины было обнаружено на следующий день», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени во время пьянки поссорился с другом, дождался, пока он уснет и перерезал ему горло ножом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюменской области задушил своего собутыльника, на квартире которого мужчины распивали спиртное. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении региона. «16 декабря квартире, расположенной в деревне Нариманова Тюменского района, между мужчинами, распивающими алкоголь в компании, случился конфликт на бытовой почве. В итоге 38-летний фигурант уголовного дела руками задушил 57-летнего хозяина жилья. Тело мужчины было обнаружено на следующий день», — рассказали в ведомстве. В настоящее время следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени во время пьянки поссорился с другом, дождался, пока он уснет и перерезал ему горло ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...