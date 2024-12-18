Тюменец задушил знакомого во время пьяной вечеринки

Житель Тюменской области задушил своего собутыльника, на квартире которого мужчины распивали спиртное. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении региона.
«16 декабря квартире, расположенной в деревне Нариманова Тюменского района, между мужчинами, распивающими алкоголь в компании, случился конфликт на бытовой почве. В итоге 38-летний фигурант уголовного дела руками задушил 57-летнего хозяина жилья. Тело мужчины было обнаружено на следующий день», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени во время пьянки поссорился с другом, дождался, пока он уснет и перерезал ему горло ножом.
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