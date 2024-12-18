Суд принял иск об изъятии у экс-владельца «Арианта» земли на берегу моря

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск службы судебных приставов об изъятии земельных участков экс-владельца челябинского «Арианта» Александра Кретова на берегу Черного моря. Соответствующая информация появилась на сайте суда.
«Истец — ведущий судебный пристав-исполнитель Главного межрегионального специализированного управления ГМУ ФССП России А. С . Кириллова. Ответчик — Александр Кретов. Определение о принятии искового заявления к производству», — отмечено в картотеке арбитражных дел.
Третьими лицами в процессе выступает шесть физлиц из семей Аристовых и Антиповых и две компании — «ГК „Ариант“» и «Компания Эталон». Предприятия связаны с теми же семьями. Предварительное судебное заседание состоится 7 февраля.
В рамках национализации государству весной перешли активы «Арианта», включая винодельню «Кубань-вино», агрофирмы «Ариант» и «Южную», «ЦПИ — Ариант». С Аристовых и Антиповых государство взыскивает в счет убытков 105 млрд рублей. Процесс связан с делом о национализации Челябинского электрометаллургического комбината. Металлургический и пищевой бизнес был совместным до 2020 года, но затем его разделили.
О том, что судебные приставы обратились в арбитраж URA.RU сообщило 24 ноября. Служба потребовала взыскать земельные участки общей площадью более 3,5 тысячи кв метров, расположенных в Тамани. На участках располагаются два коттеджа, принадлежащих Аристовым. У тестя Кретова, Александра Аристова, земельные участки изымают под Челябинском. Здесь под конфискацию попало более 30 га земли, принадлежащим Аристовым и Кретовым.
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