18 декабря 2024

В Тюменской области стая волков вышла на охоту в частном секторе. Фото

В Тобольске волки пробрались во двор частного дома и разорвали животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Волки вышли в частный сектор Тобольска за добычей
Волки вышли в частный сектор Тобольска за добычей Фото:

В Тобольске стая волков пробралась на территорию частного дома и разорвали кроликов. О происшествии сообщается в социальных сетях.

«Хочу предупредить всех, кто живет в частных домах! Улица Володарского. Ночью к моей маме залезла стая волков и задушила 30 штук кроликов. Скорее всего вернутся еще и за курицами, потому что не смогли их достать! Берегите своих животных», — написала Татьяна Иванова в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото, предоставленных женщиной, видно трупы животных. Также можно заметить поврежденные решетки на клетках.

Последствия нападения стаи
Последствия нападения стаи
Фото:

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В Тобольске стая волков пробралась на территорию частного дома и разорвали кроликов. О происшествии сообщается в социальных сетях. «Хочу предупредить всех, кто живет в частных домах! Улица Володарского. Ночью к моей маме залезла стая волков и задушила 30 штук кроликов. Скорее всего вернутся еще и за курицами, потому что не смогли их достать! Берегите своих животных», — написала Татьяна Иванова в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, предоставленных женщиной, видно трупы животных. Также можно заметить поврежденные решетки на клетках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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