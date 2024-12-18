Волки вышли в частный сектор Тобольска за добычей
В Тобольске стая волков пробралась на территорию частного дома и разорвали кроликов. О происшествии сообщается в социальных сетях.
«Хочу предупредить всех, кто живет в частных домах! Улица Володарского. Ночью к моей маме залезла стая волков и задушила 30 штук кроликов. Скорее всего вернутся еще и за курицами, потому что не смогли их достать! Берегите своих животных», — написала Татьяна Иванова в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото, предоставленных женщиной, видно трупы животных. Также можно заметить поврежденные решетки на клетках.
Последствия нападения стаи
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!