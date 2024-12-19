«Шрам на все лицо»: убийца многодетной матери из Нижнего Тагила избивал ее. Фото

Тагильчанин оставил шрам на лице многодетной матери, а затем убил

19 декабря 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Елизавете было 24 года Фото: предоставлено источником URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей Алексей, подозреваемый в убийстве 24-летней Елизаветы из Нижнего Тагила (Свердловская область) — матери четверых детей — регулярно избивал ее. А летом он разбил об нее бутылку и оставил шрам на лице. Об этом URA.RU рассказали несколько друзей убитой. «Она постоянно выгоняла его из дома. Заступиться за нее некому было (у нее умер папа — прим. ред.). А он все лез к ней и лез. Говорил, если она не будет с ним, то убьет ее. Летом у них произошла ссора: Леша схватил бутылку и разбил об голову Лизе. У нее шрам на все лицо под глазом остался», — сказала собеседница агентства. Новость по теме «Сидел на ней с ножом»: убийца зарезал мать на глазах у детей в Нижнем Тагиле Пара была вместе несколько лет. После летнего скандала они расстались. И Алексей стал пытаться вернуть девушку, сказала другая подруга Лизы. «Он залазил к ней на балкон, извинялся. Но она была непреклонна», — сообщила знакомая. «Он просто нездоровый. У него до Лизы была другая, ее он тоже избивал», — заключила она. Елизавета была в декрете. Алексей, по словам ее подруг, работал на заводе. Ему около 20 лет, он родом из Верхней Салды. «Я в шоке с него. Он сделал плохо и себе, и ее детям. Они вообще бедные, остались и без отца, и без мамы», — переживает тагильчанка. У Лизы два сына и две дочери, сейчас они с бабушкой. Убийство произошло ночью 19 декабря в поселке Соколе. По предварительным данным, Алексей расправился с возлюбленной ножом. В момент преступления он мог быть в наркотическом опьянении, предполагают местные жители. Алексея задержали на месте ЧП. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По словам адвоката Юлии Бакун, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. «При этом важно понимать, что сегодня происходит только первый допрос и при выявлении иных обстоятельства дела может произойти переквалификация на ч. 2 ст. 105 УК РФ, если будет доказано, что убийство произошло с особой жестокостью. Она может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. Нельзя исключать данный факт, поскольку уже стало известно о том, что убийство было на глазах сына. В случае переквалификации, наказание будет варьироваться от восьми до 20 лет, также предусмотрено пожизненное наказание», — сказала URA.RU Бакун. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства. Дом, в котором жила Елизавета Фото: Артем Нилов © URA.RU Соседи шокированы случившимся Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей, подозреваемый в убийстве 24-летней Елизаветы из Нижнего Тагила (Свердловская область) — матери четверых детей — регулярно избивал ее. А летом он разбил об нее бутылку и оставил шрам на лице. Об этом URA.RU рассказали несколько друзей убитой. «Она постоянно выгоняла его из дома. Заступиться за нее некому было (у нее умер папа — прим. ред.). А он все лез к ней и лез. Говорил, если она не будет с ним, то убьет ее. Летом у них произошла ссора: Леша схватил бутылку и разбил об голову Лизе. У нее шрам на все лицо под глазом остался», — сказала собеседница агентства. Пара была вместе несколько лет. После летнего скандала они расстались. И Алексей стал пытаться вернуть девушку, сказала другая подруга Лизы. «Он залазил к ней на балкон, извинялся. Но она была непреклонна», — сообщила знакомая. «Он просто нездоровый. У него до Лизы была другая, ее он тоже избивал», — заключила она. Елизавета была в декрете. Алексей, по словам ее подруг, работал на заводе. Ему около 20 лет, он родом из Верхней Салды. «Я в шоке с него. Он сделал плохо и себе, и ее детям. Они вообще бедные, остались и без отца, и без мамы», — переживает тагильчанка. У Лизы два сына и две дочери, сейчас они с бабушкой. Убийство произошло ночью 19 декабря в поселке Соколе. По предварительным данным, Алексей расправился с возлюбленной ножом. В момент преступления он мог быть в наркотическом опьянении, предполагают местные жители. Алексея задержали на месте ЧП. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По словам адвоката Юлии Бакун, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. «При этом важно понимать, что сегодня происходит только первый допрос и при выявлении иных обстоятельства дела может произойти переквалификация на ч. 2 ст. 105 УК РФ, если будет доказано, что убийство произошло с особой жестокостью. Она может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. Нельзя исключать данный факт, поскольку уже стало известно о том, что убийство было на глазах сына. В случае переквалификации, наказание будет варьироваться от восьми до 20 лет, также предусмотрено пожизненное наказание», — сказала URA.RU Бакун. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства.