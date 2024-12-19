Россиянам напомнили о детских пособиях в декабре в двойном размере

Российские семьи получат детские пособия за декабрь досрочно, 25 числа, вместо обычной выплаты в начале января. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособий по беременности и уходу за детьми, сообщает Соцфонд.
«Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Социального фонда России.
Кроме упомянутых выплат, родители также получат ежемесячное пособие на детей призывников и на уход за детьми до полутора лет, которое предоставляется родителю, находящемуся в декретном отпуске или работающему. Кроме того, указывается, что в связи с новогодними праздниками Социальный фонд России планирует завершить все перечисления до конца декабря.
С 2025 года в России увеличат максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до полутора лет. Например, максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 68 тысяч рублей, а минимальное составит около 10 тысяч рублей (сейчас максимальная сумма — 49 тысяч рублей).
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