Россиянам напомнили о детских пособиях в декабре в двойном размере

Соцфонд: российские семьи получат детские пособия за декабрь досрочно
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Родители получат увеличенные детские пособия в конце декабря
Родители получат увеличенные детские пособия в конце декабря Фото:

Российские семьи получат детские пособия за декабрь досрочно, 25 числа, вместо обычной выплаты в начале января. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособий по беременности и уходу за детьми, сообщает Соцфонд. 

«Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Социального фонда России.

Кроме упомянутых выплат, родители также получат ежемесячное пособие на детей призывников и на уход за детьми до полутора лет, которое предоставляется родителю, находящемуся в декретном отпуске или работающему. Кроме того, указывается, что в связи с новогодними праздниками Социальный фонд России планирует завершить все перечисления до конца декабря.

С 2025 года в России увеличат максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до полутора лет. Например, максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 68 тысяч рублей, а минимальное составит около 10 тысяч рублей (сейчас максимальная сумма — 49 тысяч рублей).

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Российские семьи получат детские пособия за декабрь досрочно, 25 числа, вместо обычной выплаты в начале января. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособий по беременности и уходу за детьми, сообщает Соцфонд.  «Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Социального фонда России. Кроме упомянутых выплат, родители также получат ежемесячное пособие на детей призывников и на уход за детьми до полутора лет, которое предоставляется родителю, находящемуся в декретном отпуске или работающему. Кроме того, указывается, что в связи с новогодними праздниками Социальный фонд России планирует завершить все перечисления до конца декабря. С 2025 года в России увеличат максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до полутора лет. Например, максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 68 тысяч рублей, а минимальное составит около 10 тысяч рублей (сейчас максимальная сумма — 49 тысяч рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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