Предполагаемый убийца генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома

Подозреваемый в подрыве генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова проживал в непосредственной близости от дома генерала. По данным telegram-канала Mash, он арендовал номер в гостинице «Карачарово».
«Убийца Игоря Кириллова жил в 500 метрах от дома генерала. Ахмад Курбанов снял номер в гостинице „Карачарово“ на Газгольдерной улице, чтобы следить за военным», — говорится в сообщении. По данным источника, обвиняемый использовал для слежки каршеринг, зарегистрированный на фейковый аккаунт, и менял одежду перед камерами наблюдения, что и привлекло к нему внимание правоохранительных органов. Это позволило правоохранителям отследить его до номера в гостинице.
После совершения преступления подозреваемый покинул место проживания и уехал в Балашиху, где его впоследствии задержали. Эти сведения были подтверждены с помощью камер видеонаблюдения и последующей оперативной работе сотрудников полиции.
В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Сейчас он находится на допросе и уже полностью признал свою вину. По словам Курбанова, его завербовали украинские спецслужбы.
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