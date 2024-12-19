Предполагаемый убийца генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома

Mash: подозреваемый в подрыве генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома
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Кириллов погиб в результате теракта 17 декабря
Кириллов погиб в результате теракта 17 декабря Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Подозреваемый в подрыве генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова проживал в непосредственной близости от дома генерала. По данным telegram-канала Mash, он арендовал номер в гостинице «Карачарово». 

«Убийца Игоря Кириллова жил в 500 метрах от дома генерала. Ахмад Курбанов снял номер в гостинице „Карачарово“ на Газгольдерной улице, чтобы следить за военным», — говорится в сообщении. По данным источника, обвиняемый использовал для слежки каршеринг, зарегистрированный на фейковый аккаунт, и менял одежду перед камерами наблюдения, что и привлекло к нему внимание правоохранительных органов. Это позволило правоохранителям отследить его до номера в гостинице.

После совершения преступления подозреваемый покинул место проживания и уехал в Балашиху, где его впоследствии задержали. Эти сведения были подтверждены с помощью камер видеонаблюдения и последующей оперативной работе сотрудников полиции.

В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Сейчас он находится на допросе и уже полностью признал свою вину. По словам Курбанова, его завербовали украинские спецслужбы. 

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Подозреваемый в подрыве генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова проживал в непосредственной близости от дома генерала. По данным telegram-канала Mash, он арендовал номер в гостинице «Карачарово».  «Убийца Игоря Кириллова жил в 500 метрах от дома генерала. Ахмад Курбанов снял номер в гостинице „Карачарово“ на Газгольдерной улице, чтобы следить за военным», — говорится в сообщении. По данным источника, обвиняемый использовал для слежки каршеринг, зарегистрированный на фейковый аккаунт, и менял одежду перед камерами наблюдения, что и привлекло к нему внимание правоохранительных органов. Это позволило правоохранителям отследить его до номера в гостинице. После совершения преступления подозреваемый покинул место проживания и уехал в Балашиху, где его впоследствии задержали. Эти сведения были подтверждены с помощью камер видеонаблюдения и последующей оперативной работе сотрудников полиции. В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Сейчас он находится на допросе и уже полностью признал свою вину. По словам Курбанова, его завербовали украинские спецслужбы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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