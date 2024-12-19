«Дочь от него без ума»: соседи рассказали об убийце многодетной матери в Нижнем Тагиле

Подозреваемый в убийстве многодетной матери в Нижнем Тагиле был судим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики приехали к дому, где было убийство, ночью
Силовики приехали к дому, где было убийство, ночью Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей

Тагильчанин Алексей, подозреваемый в убийстве многодетной молодой матери Елизаветы, уже имел проблемы с законом. Но их совместная дочь обожала отца. Об этом URA.RU рассказали соседи убитой.

«С Алексеем я не сильно общался. Летом мы полицию вызывали на него. Он тогда тоже избил Лизу, ранил ее. Говорят, накуренный был. А так, он траву косил в [поселке] Соколе, землю копал. Как я понял, он так исправительными работами занимался», — сказал Александр. Также он рассказал о последнем разговоре с убитой: «Вчера она жаловалась на кота, который у нас в подъезде завелся. Говорила, что он четыре дня тусуется уже у нас».

Другая соседка — Лариса — заявила: «Дети называли его Леха. Младшая девочка без отца и спать не могла. Она без ума от него. С ними он, наверное, обращался нормально». Она думает, что мужчина в момент убийства мог быть в наркотическом опьянении.

Трагедия произошла в двухэтажном доме
Трагедия произошла в двухэтажном доме
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Елизавета очень хорошо ухаживала за своими детьми. «Ничего плохого не могу про нее рассказать. [Алексей] на вид добренький, здоровается, ласковый какой-то. Я удивилась, что такое произошло у нас. Я сначала подумала, что опять подрались. Они давно уже дрались, сколько живут, столько и дрались», — продолжила женщина. По ее словам, Алексей работает на «Уралвагонзаводе».

Убийство произошло ночью 19 декабря на глазах у старшего сына Елизаветы. По предварительным данным, Алексей зарезал ее. Соседи, услышав крики, вызвали полицейских. Они задержали фигуранта на месте преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Скоро его отвезут в суд для избрания меры пресечения.

Елизавете было 24 года. Первого ребенка она родила в 16 лет. Ее старшему сыну — восемь лет. Младшей около года. Подруги уверяют, что девушка была отличной мамой. Алексею около 20 лет. Он родом из Верхней Салды. Конфликты у пары происходили часто. Летом Алексей, по словам знакомых, оставил шрам Елизавете на лице. Тогда она пошла в суд и обвинила его в побоях. Но, по данным агентства, позже отозвала заявление, потому что помирилась с ним. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Силовики приехали к месту ЧП ночью
Силовики приехали к месту ЧП ночью
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Тело Елизаветы забрали почти в пять утра
Тело Елизаветы забрали почти в пять утра
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Тагильчанин Алексей, подозреваемый в убийстве многодетной молодой матери Елизаветы, уже имел проблемы с законом. Но их совместная дочь обожала отца. Об этом URA.RU рассказали соседи убитой. «С Алексеем я не сильно общался. Летом мы полицию вызывали на него. Он тогда тоже избил Лизу, ранил ее. Говорят, накуренный был. А так, он траву косил в [поселке] Соколе, землю копал. Как я понял, он так исправительными работами занимался», — сказал Александр. Также он рассказал о последнем разговоре с убитой: «Вчера она жаловалась на кота, который у нас в подъезде завелся. Говорила, что он четыре дня тусуется уже у нас». Другая соседка — Лариса — заявила: «Дети называли его Леха. Младшая девочка без отца и спать не могла. Она без ума от него. С ними он, наверное, обращался нормально». Она думает, что мужчина в момент убийства мог быть в наркотическом опьянении. Елизавета очень хорошо ухаживала за своими детьми. «Ничего плохого не могу про нее рассказать. [Алексей] на вид добренький, здоровается, ласковый какой-то. Я удивилась, что такое произошло у нас. Я сначала подумала, что опять подрались. Они давно уже дрались, сколько живут, столько и дрались», — продолжила женщина. По ее словам, Алексей работает на «Уралвагонзаводе». Убийство произошло ночью 19 декабря на глазах у старшего сына Елизаветы. По предварительным данным, Алексей зарезал ее. Соседи, услышав крики, вызвали полицейских. Они задержали фигуранта на месте преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Скоро его отвезут в суд для избрания меры пресечения. Елизавете было 24 года. Первого ребенка она родила в 16 лет. Ее старшему сыну — восемь лет. Младшей около года. Подруги уверяют, что девушка была отличной мамой. Алексею около 20 лет. Он родом из Верхней Салды. Конфликты у пары происходили часто. Летом Алексей, по словам знакомых, оставил шрам Елизавете на лице. Тогда она пошла в суд и обвинила его в побоях. Но, по данным агентства, позже отозвала заявление, потому что помирилась с ним. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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