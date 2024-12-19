Стало известно имя первого подозреваемого в стрельбе в Грузии

МВД Абхазии: подозреваемым в стрельбе в Грузии является депутат Адгур Харазия
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Подозреваемый в убийстве депутата в Абхазии скрылся с места преступления
Подозреваемый в убийстве депутата в Абхазии скрылся с места преступления Фото:

Подозреваемым в стрельбе у здания Парламента Абхазии является депутат Адгур Харазия. Об этом сообщил и.о . министра МВД республики Роберт Киут. По его словам, после инцидента Харазия скрылся с места происшествия.

«Подозреваемый в стрельбе у Парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия», — передает telegram-канал Sputnik Абхазия слова министра. Киут уточнил, что преступник скрылся с места инцидента и сейчас его ищут правоохранительные органы. 

Адгур Харазия известен в политических кругах Абхазии. Он родился в 1959 году, был главой администрации Гулрыпшского района, занимал пост министра сельского хозяйства и главы администрации Сухума. В декабре 2020 года Харазия уже был замешан в инциденте со стрельбой в Сухуме, после чего против него было возбуждено уголовное дело.

Стрельба возле здания парламента в Абхазии произошла 19 декабря. В результате этого погиб депутат Вахтанг Голандзия, а другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку и сейчас находится в реанимации. Из-за чего произошла стрельба, неизвестно.

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Подозреваемым в стрельбе у здания Парламента Абхазии является депутат Адгур Харазия. Об этом сообщил и.о . министра МВД республики Роберт Киут. По его словам, после инцидента Харазия скрылся с места происшествия. «Подозреваемый в стрельбе у Парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия», — передает telegram-канал Sputnik Абхазия слова министра. Киут уточнил, что преступник скрылся с места инцидента и сейчас его ищут правоохранительные органы.  Адгур Харазия известен в политических кругах Абхазии. Он родился в 1959 году, был главой администрации Гулрыпшского района, занимал пост министра сельского хозяйства и главы администрации Сухума. В декабре 2020 года Харазия уже был замешан в инциденте со стрельбой в Сухуме, после чего против него было возбуждено уголовное дело. Стрельба возле здания парламента в Абхазии произошла 19 декабря. В результате этого погиб депутат Вахтанг Голандзия, а другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку и сейчас находится в реанимации. Из-за чего произошла стрельба, неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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