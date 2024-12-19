В тюменском поселке участников СВО и инвалидов выгоняют из квартир

В поселке Винзили (Тюменский район) жителей выгоняют из квартир, полученных ими по договорам пожизненного найма, так как дом перевели в статус нежилого. Ситуацию на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверяется информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Винзили. С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении. В настоящее время граждане, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и ветераны боевых действий, опасаются лишиться единственного жилья», — рассказали в пресс-службе СК РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль данную ситуацию. Начата процессуальная проверка, о результатах которой ему доложит руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.
URA.RU направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ ожидается.
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