В тюменском поселке участников СВО и инвалидов выгоняют из квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин взял жалобу тюменцев на контроль
Бастрыкин взял жалобу тюменцев на контроль Фото:

В поселке Винзили (Тюменский район) жителей выгоняют из квартир, полученных ими по договорам пожизненного найма, так как дом перевели в статус нежилого. Ситуацию на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверяется информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Винзили. С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении. В настоящее время граждане, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и ветераны боевых действий, опасаются лишиться единственного жилья», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль данную ситуацию. Начата процессуальная проверка, о результатах которой ему доложит руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.

URA.RU направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ ожидается.

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В поселке Винзили (Тюменский район) жителей выгоняют из квартир, полученных ими по договорам пожизненного найма, так как дом перевели в статус нежилого. Ситуацию на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства. «Проверяется информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Винзили. С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении. В настоящее время граждане, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и ветераны боевых действий, опасаются лишиться единственного жилья», — рассказали в пресс-службе СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль данную ситуацию. Начата процессуальная проверка, о результатах которой ему доложит руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков. URA.RU направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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