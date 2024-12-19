Американский журналист сбежал с пресс-конференции Путина

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Журналист NBC сбежал с «Прямой линии» после того, как задал президенту РФ Владимиру Путину вопросы о слабости РФ
Журналист NBC сбежал с «Прямой линии» после того, как задал президенту РФ Владимиру Путину вопросы о слабости РФ Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Журналист американского издания NBC, задававший главе РФ Владимиру Путину провокационные вопросы, сбежал с «Прямой линии». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — написал Зарубин в своем telegram-канале, комментируя скорый уход американского коллеги с конференции.

В начале «Линии» журналист NBC заявил, что происходящее в Сирии является проблемой для России. Также он заявлял якобы об ослаблении страны.

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Журналист американского издания NBC, задававший главе РФ Владимиру Путину провокационные вопросы, сбежал с «Прямой линии». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — написал Зарубин в своем telegram-канале, комментируя скорый уход американского коллеги с конференции. В начале «Линии» журналист NBC заявил, что происходящее в Сирии является проблемой для России. Также он заявлял якобы об ослаблении страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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