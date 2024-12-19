Американский журналист сбежал с пресс-конференции Путина

Журналист американского издания NBC, задававший главе РФ Владимиру Путину провокационные вопросы, сбежал с «Прямой линии». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — написал Зарубин в своем telegram-канале, комментируя скорый уход американского коллеги с конференции.
В начале «Линии» журналист NBC заявил, что происходящее в Сирии является проблемой для России. Также он заявлял якобы об ослаблении страны.
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