Какие выборы состоятся в Челябинской области в 2025 году

В сентябре в Челябинской области пройдут выборы депутатов трех уровней

09 января 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Депутаты почти всех городов и всех районов сложат полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В завершившемся году выборы в Челябинской области проходили дважды. В марте область вместе со всей страной выбирала президента, а в сентябре был Единый день голосования, когда в большинстве муниципалитетов состоялись выборы и довыборы депутатов разного уровня — от депутатов сельсоветов до депутатов районного и городского уровня. В наступившем году выборы пройдут только в сентябре, однако их масштаб будет очень серьезным. О том, кого жители региона будут выбирать в 2025 году — в материале URA.RU. В нынешней системе власти внутри региона работают депутаты трех уровней: во-первых — областного, во-вторых — городского-либо районного и в-третьих — сельского-либо поселкового. И наступивший год станет значимым для депутатов всех этих уровней. На областном уровне предстоят выборы в региональное законодательное собрание. В нем предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. На уровне городских депутатов выборы пройдут почти во всех городских округах. В регионе 16 городских округов, и выборы собраний депутатов в полном составе пройдут в 14 из них. Исключение составляют лишь Челябинский и Трехгорный городские округа, в которых депутаты были избраны в 2024 году. В среднем в каждом из горсобраний предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Что касается районных собраний депутатов, то во всех 23 имеющихся в области районах депутатам предстоит сложить полномочия в связи с истечением пятилетнего срока их работы. А вот новых выборов районных собраний больше не будет. Дело в том, что сейчас проходит преобразование районов в округа, и в случае успешного прохождения этой процедуры в 2025 году районы станут округами. Таким образом, жители будут выбирать депутатов уже не районных, а окружных собраний. Это не касается бывших районов, уже преобразовавшихся в округа — Коркинского, Пластовского, Саткинского и Нязепетровского. А во всех остальных муниципальных округах, которые пока еще носят статус районов, выборы состоятся. Что касается выборов депутатов сельских и поселковых советов, им также предстоит сложить полномочия, причем независимо от того, истечет ли срок их полномочий. Дело в том, что после того, как районы станут округами, все сель- и поссоветы будут ликвидированы. Поэтому выборов депутатов этого уровня больше не будет. Ликвидация нижнего уровня депутатов повлечет кратное сокращение общего числа депутатов. Так, если в Единый день голосования пять лет назад, 13 сентября 2019 года, жители области распределили 3188 мандатов, то на выборах 2025 года, по оценке URA.RU, предстоит распределить 764 мандата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В завершившемся году выборы в Челябинской области проходили дважды. В марте область вместе со всей страной выбирала президента, а в сентябре был Единый день голосования, когда в большинстве муниципалитетов состоялись выборы и довыборы депутатов разного уровня — от депутатов сельсоветов до депутатов районного и городского уровня. В наступившем году выборы пройдут только в сентябре, однако их масштаб будет очень серьезным. О том, кого жители региона будут выбирать в 2025 году — в материале URA.RU. В нынешней системе власти внутри региона работают депутаты трех уровней: во-первых — областного, во-вторых — городского-либо районного и в-третьих — сельского-либо поселкового. И наступивший год станет значимым для депутатов всех этих уровней. На областном уровне предстоят выборы в региональное законодательное собрание. В нем предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. На уровне городских депутатов выборы пройдут почти во всех городских округах. В регионе 16 городских округов, и выборы собраний депутатов в полном составе пройдут в 14 из них. Исключение составляют лишь Челябинский и Трехгорный городские округа, в которых депутаты были избраны в 2024 году. В среднем в каждом из горсобраний предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Что касается районных собраний депутатов, то во всех 23 имеющихся в области районах депутатам предстоит сложить полномочия в связи с истечением пятилетнего срока их работы. А вот новых выборов районных собраний больше не будет. Дело в том, что сейчас проходит преобразование районов в округа, и в случае успешного прохождения этой процедуры в 2025 году районы станут округами. Таким образом, жители будут выбирать депутатов уже не районных, а окружных собраний. Это не касается бывших районов, уже преобразовавшихся в округа — Коркинского, Пластовского, Саткинского и Нязепетровского. А во всех остальных муниципальных округах, которые пока еще носят статус районов, выборы состоятся. Что касается выборов депутатов сельских и поселковых советов, им также предстоит сложить полномочия, причем независимо от того, истечет ли срок их полномочий. Дело в том, что после того, как районы станут округами, все сель- и поссоветы будут ликвидированы. Поэтому выборов депутатов этого уровня больше не будет. Ликвидация нижнего уровня депутатов повлечет кратное сокращение общего числа депутатов. Так, если в Единый день голосования пять лет назад, 13 сентября 2019 года, жители области распределили 3188 мандатов, то на выборах 2025 года, по оценке URA.RU, предстоит распределить 764 мандата.