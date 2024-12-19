Исполнителю убийства Кириллова вменили терроризм

Предполагаемому убийце генерала-лейтенанта Игоря Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме», — уточнили в органах. Информацию приводит ТАСС.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. Подозреваемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. В настоящее время он задержан и находится на допросе. По данным следствия, он полностью признал свою вину. Сам Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. По данным telegram-канала Mash, за несколько дней до убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», чтобы следить за военным. Гостиница находится в 500 метрах от дома генерала.
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