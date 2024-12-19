Исполнителю убийства Кириллова вменили терроризм

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Обвиняемый в убийстве Кириллова жил в 500 метрах от него
Обвиняемый в убийстве Кириллова жил в 500 метрах от него Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Предполагаемому убийце генерала-лейтенанта Игоря Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме», — уточнили в органах. Информацию приводит ТАСС. 

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. Подозреваемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. В настоящее время он задержан и находится на допросе. По данным следствия, он полностью признал свою вину. Сам Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. По данным telegram-канала Mash, за несколько дней до убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», чтобы следить за военным. Гостиница находится в 500 метрах от дома генерала.

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Предполагаемому убийце генерала-лейтенанта Игоря Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявлено обвинение по статье о терроризме», — уточнили в органах. Информацию приводит ТАСС.  Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. Подозреваемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. В настоящее время он задержан и находится на допросе. По данным следствия, он полностью признал свою вину. Сам Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. По данным telegram-канала Mash, за несколько дней до убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», чтобы следить за военным. Гостиница находится в 500 метрах от дома генерала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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