Риелтор рассказала, снизятся ли цены на жилье в 2025 году

Цены на жилье в 2025 году быстрее всего будут расти в крупных городах, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и на юге России. Об этом URA.RU заявила член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова.
«Рынок жилья в крупных городах продолжит расти», — сообщила Перескокова. По ее словам, спрос в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодарский край, останется стабильно высоким. Это неизбежно приведет к увеличению цен на недвижимость. Конкретные цифры прогнозов эксперт не озвучила. Однако степень этого роста, как отметила эксперт, зависит от множества факторов, включая текущую экономическую ситуацию и динамику ипотечных ставок.
«Если экономика стабилизируется, а ипотечные ставки снизятся, то отложенный спрос выплеснется на рынок, и жилья может не хватить. То есть дефицит предложений станет ощутимым — как для вторичного, так и для первичного рынка», — сообщила эксперт.
Что касается Москвы, не все районы будут демонстрировать рост цен. Например, в Бирюлево-Восточном районе Москвы наблюдается падение цен из-за низкой популярности и старого фонда. В то же время в центре города и премиальных жилых комплексах ожидается рост цен.
В целом же снижения цен на жилье в 2025 году в регионах ждать не стоит. «Ожидания о возможном падении стоимости необоснованные. Пока нет ни сильного понижения, ни сильного увеличения цен», — добавила она, указывая на сегодняшнюю стагнацию рынка.
Эксперт также напомнила, что планируемые льготные ипотечные программы для учителей, врачей, промышленников и других категорий граждан могут оказать положительное влияние на спрос, но это будет влиять на отдельные категории покупателей, и не скажется на ценах. В целом, это делается, чтобы застройщики смогли реализовать имеющийся объем жилья.
Эксперт подчеркивает, что решение о покупке жилья следует принимать в зависимости от личных обстоятельств и потребностей. Ждать снижения цен и стабилизации экономической ситуации не стоит.
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