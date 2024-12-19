19 декабря 2024

Республиканцы предложили выдвинуть Маска на пост спикера конгресса

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению американских политиков, у Илона Маска хватит компетенций для работы спикером конгресса
По мнению американских политиков, у Илона Маска хватит компетенций для работы спикером конгресса Фото:

В США ряд законотворцев из числа республиканцев поддерживают выдвижение бизнесмена Илона Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Об этом рассказал сенатор Рэнд Пол.

«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса. Ничто не расстроит (бюрократическое — прим. URA.RU) болото больше, чем избрание Маска», — цитируют сенатора «Известия».

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Маск получит руководящую должность в новом ведомстве при американском правительстве, которое будет заниматься борьбой с бюрократией. Позже выяснилось — предпринимателя проверяют на разглашение государственной тайны. В отношении компании SpaceX инициировали сразу несколько проверок. После победы Трампа состояние Маска увеличилась на 77%. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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В США ряд законотворцев из числа республиканцев поддерживают выдвижение бизнесмена Илона Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Об этом рассказал сенатор Рэнд Пол. «Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса. Ничто не расстроит (бюрократическое — прим. URA.RU) болото больше, чем избрание Маска», — цитируют сенатора «Известия». В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Маск получит руководящую должность в новом ведомстве при американском правительстве, которое будет заниматься борьбой с бюрократией. Позже выяснилось — предпринимателя проверяют на разглашение государственной тайны. В отношении компании SpaceX инициировали сразу несколько проверок. После победы Трампа состояние Маска увеличилась на 77%. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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