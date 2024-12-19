Республиканцы предложили выдвинуть Маска на пост спикера конгресса

В США ряд законотворцев из числа республиканцев поддерживают выдвижение бизнесмена Илона Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Об этом рассказал сенатор Рэнд Пол.
«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса. Ничто не расстроит (бюрократическое — прим. URA.RU) болото больше, чем избрание Маска», — цитируют сенатора «Известия».
В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Маск получит руководящую должность в новом ведомстве при американском правительстве, которое будет заниматься борьбой с бюрократией. Позже выяснилось — предпринимателя проверяют на разглашение государственной тайны. В отношении компании SpaceX инициировали сразу несколько проверок. После победы Трампа состояние Маска увеличилась на 77%. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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