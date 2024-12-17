Как Илон Маск заработал на выборах президента США

Американский предприниматель Илон Маск продолжает наращивать свое состояние, преимущественно за счет успехов SpaceX. После победы Дональда Трампа стоимость его активов увеличилась на 77%. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам».
Основатель компаний Tesla, SpaceX и Neuralink продолжает увеличивать свое состояние. Ранее в Bloomberg сообщили, что капитализация его активов оценивается в 447 миллиардов долларов. А после победы Дональда Трампа его активы выросли на 77%. Главным источником его дохода стала компания SpaceX. Сейчас она заключает крупные контракты с NASA и Министерством обороны США, и оценивается в сотни миллиардов долларов.
В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем о том, как Илон Маск смог пройти этот путь, почему именно SpaceX стала главной частной космической организацией, а также причем здесь выгодные знакомства и связи. Смотрите в VK Видео.
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