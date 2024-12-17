Как Илон Маск заработал на выборах президента США

Илон Маск увеличил состояние на 77% после победы Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам»
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Американский предприниматель Илон Маск продолжает наращивать свое состояние, преимущественно за счет успехов SpaceX. После победы Дональда Трампа стоимость его активов увеличилась на 77%. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам».

Основатель компаний Tesla, SpaceX и Neuralink продолжает увеличивать свое состояние. Ранее в Bloomberg сообщили, что капитализация его активов оценивается в 447 миллиардов долларов. А после победы Дональда Трампа его активы выросли на 77%. Главным источником его дохода стала компания SpaceX. Сейчас она заключает крупные контракты с NASA и Министерством обороны США, и оценивается в сотни миллиардов долларов.

В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем о том, как Илон Маск смог пройти этот путь, почему именно SpaceX стала главной частной космической организацией, а также причем здесь выгодные знакомства и связи. Смотрите в VK Видео.

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Американский предприниматель Илон Маск продолжает наращивать свое состояние, преимущественно за счет успехов SpaceX. После победы Дональда Трампа стоимость его активов увеличилась на 77%. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам». Основатель компаний Tesla, SpaceX и Neuralink продолжает увеличивать свое состояние. Ранее в Bloomberg сообщили, что капитализация его активов оценивается в 447 миллиардов долларов. А после победы Дональда Трампа его активы выросли на 77%. Главным источником его дохода стала компания SpaceX. Сейчас она заключает крупные контракты с NASA и Министерством обороны США, и оценивается в сотни миллиардов долларов. В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем о том, как Илон Маск смог пройти этот путь, почему именно SpaceX стала главной частной космической организацией, а также причем здесь выгодные знакомства и связи. Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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