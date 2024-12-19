19 декабря 2024

В минздраве раскрыли подробности отравления детей в больнице Екатеринбурга

Отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга изолировали
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики оценили состояние пострадавших (архивное фото) Фото:

В 11-й больнице Екатеринбурга 11 детей, отравившихся едой учреждения, изолированы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«По предварительным данным, выявлены признаки инфекционного заболевания. Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Проводятся все необходимые мероприятия», — следует из сообщения.

Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Сейчас медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. К проверке инцидента подключилась прокуратура.

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В 11-й больнице Екатеринбурга 11 детей, отравившихся едой учреждения, изолированы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «По предварительным данным, выявлены признаки инфекционного заболевания. Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Проводятся все необходимые мероприятия», — следует из сообщения. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Сейчас медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. К проверке инцидента подключилась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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