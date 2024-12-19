Происшествия В минздраве раскрыли подробности отравления детей в больнице Екатеринбурга Отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга изолировали 20 декабря 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Медики оценили состояние пострадавших (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 11-й больнице Екатеринбурга 11 детей, отравившихся едой учреждения, изолированы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «По предварительным данным, выявлены признаки инфекционного заболевания. Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Проводятся все необходимые мероприятия», — следует из сообщения. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Сейчас медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. К проверке инцидента подключилась прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В 11-й больнице Екатеринбурга 11 детей, отравившихся едой учреждения, изолированы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «По предварительным данным, выявлены признаки инфекционного заболевания. Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Проводятся все необходимые мероприятия», — следует из сообщения. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Сейчас медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. К проверке инцидента подключилась прокуратура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям