В минздраве раскрыли подробности отравления детей в больнице Екатеринбурга

В 11-й больнице Екатеринбурга 11 детей, отравившихся едой учреждения, изолированы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«По предварительным данным, выявлены признаки инфекционного заболевания. Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Проводятся все необходимые мероприятия», — следует из сообщения.
Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, а у некоторых поднялась температура. Сейчас медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. К проверке инцидента подключилась прокуратура.
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