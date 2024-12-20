США сделали исключение для оплат газа через Газпромбанк

Bloomberg: США разрешили Турции оплачивать российский газ через Газпромбанк
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Турция продолжит оплачивать российский газ через Газпромбанк, пишет Bloomberg
Турция продолжит оплачивать российский газ через Газпромбанк, пишет Bloomberg Фото:
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США сделали исключение для Турции. Теперь она может оплачивать российский газ через Газпромбанк. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Турция получила от США исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ», — говорится в материале. Турция продолжит проводить платежи за газ через этот банк.

Минфин США 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и других финансовых учреждений, включая БКС-банк и Центрокредит. Также под ограничения попали зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Венгрия ранее также получила освобождение от санкций, что позволит ей продолжать оплачивать поставки российского газа, передает Pravda.Ru.

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США сделали исключение для Турции. Теперь она может оплачивать российский газ через Газпромбанк. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Турция получила от США исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ», — говорится в материале. Турция продолжит проводить платежи за газ через этот банк. Минфин США 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и других финансовых учреждений, включая БКС-банк и Центрокредит. Также под ограничения попали зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Венгрия ранее также получила освобождение от санкций, что позволит ей продолжать оплачивать поставки российского газа, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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