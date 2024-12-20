США сделали исключение для оплат газа через Газпромбанк

США сделали исключение для Турции. Теперь она может оплачивать российский газ через Газпромбанк. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Турция получила от США исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ», — говорится в материале. Турция продолжит проводить платежи за газ через этот банк.
Минфин США 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и других финансовых учреждений, включая БКС-банк и Центрокредит. Также под ограничения попали зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Венгрия ранее также получила освобождение от санкций, что позволит ей продолжать оплачивать поставки российского газа, передает Pravda.Ru.
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